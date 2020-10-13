FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuyudan çıkarılıyor! Söğle peynirinin kilosu 100 lira

Kuyudan çıkarılıyor! Söğle peynirinin kilosu 100 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

Antalya'nın Elmalı ilçesinde üretilen yöreye özgü Söğle peynirinin yaklaşık 4 aylık kuyuda bekleme süreci tamamlandı. Derilere doldurularak konuldukları kuyulardan özenle çıkarılan Söğle peyniri kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Kuyudan çıkarılıyor! Söğle peynirinin kilosu 100 lira

Elmalı'ya bağlı Küçük ve Büyük Söğle mahallelerinde üretilen Söğle peyniri, Batı Akdeniz'in en yüksek noktalarından 3086 rakımlı Kızlar Sivrisi'nin eteklerinde otlayan keçilerin sütünden üretiliyor. Keçi sütünün kaynatılıp, mayalanarak üretildiği Söğle peyniri haziran ayı ortalarında ortalama 70 kilo gelen derilere doldurularak, kuyulara atılıyor. Önce rende, sonra elle ufalanan Söğle peyniri keskiç denilen bir sopa ile derilere dolduruluyor. Derilerin ağzı dikilip, haziran ayı ortasında 10 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde, 2250 rakımdaki antik dönemden kalan kuyulara atılıyor. Bu kuyularda 4 ay kalan deriler, aşağı iple inen kişilerce iplerle bağlanarak yukarı çıkarılıyor. Özel tadı ve aroması olan peynirler daha sonra satışa sunuluyor.
kuyudan-cikarilan-sogle-peynirinin-kilosu-100-lira_1525_dhaphoto1

KİLOSU 100 LİRA

Söğle peyniri yalnızca bölgede keçi sürüsü olan 15 çoban tarafından üretiliyor. Yılda sadece 100 deri Söğle peyniri üretilebiliyor. Her deride ortalama 70 kilo peynir oluyor. Yıllık ortalama üretim 7 ton civarında. Kızlar Sivrisi'nin doruklarına yakın noktalarda doğal ortamda otlayan keçilerin sütünden üretildiği için farklı tadı ve aroması olan Söğle peyniri Söğle peyniri kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Yöresel lezzetin öncü üreticilerinden Cemal Alkaya, "Söğle peyniri yöremize özgü bir marka peynir. Tuzun dışında hiçbir katkı maddesi yok. En önemli özelliği doğal ortamda beslenen keçilerin sütünden yapılması" dedi.
kuyudan-cikarilan-sogle-peynirinin-kilosu-100-lira_1525_dhaphoto3

NUH'UN AMBARI PROJESİNE ADAY

Söğle peynirinin tanıtılması için çalışmalar yapan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Söğle peyniri, Elmalı'ya özgü bir marka peynir. Kültürel bir mirasımız ve yöremize özgü bir lezzetimiz. Sadece Küçük ve Büyük Söğle mahallelerimizde üretiliyor. Bunun öncelikle üretimini artırmak, ardından coğrafi işaret almak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz aşamada geleneksel yöntemle üretilen yerel gıda ve üreticilerin yer aldığı Nuh'un Ambarı Projesi'ne aday durumda. Çok yakında bu listeye girecek, ardından yöresel bir marka haline gelecek" diye konuştu.
kuyudan-cikarilan-sogle-peynirinin-kilosu-100-lira_1525_dhaphoto4
kuyudan-cikarilan-sogle-peynirinin-kilosu-100-lira_1525_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Altın fiyatları toparlanma çabasında!Altın fiyatları toparlanma çabasında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
İkinci el otomobil fiyatları neden yükseliyor?
İkinci el otomobil fiyatları neden yükseliyor?
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri!
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ödemeler bugün başladı...
Ödemeler bugün başladı...
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul başta olmak üzere evde bakım aylığı yattı... 13 Ekim 2020 Salı evde bakım parası yatan iller listesi! Ekim ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Gümüşten ani düşüş... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (12 Ekim 2020 Pazartesi) Gümüşün gramı ne kadar, yükselir mi?
Gümüş fiyatları düştü!
Altının ons fiyatı düştü... Gram altın ne kadar? 13 Ekim 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın uçtu! Cumhuriyet altını fiyatı yükselir mi?
Altın güne düşüşle başladı!
Çeyrek altın ne kadar? 12 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın hayal bile edemediği projeleri yapmaya devam edeceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın hayal bile edemediği projeleri yapmaya devam edeceğiz
Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu
Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.