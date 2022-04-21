Kuyumculardan yeni altın tahmini geldi! 'Gram altın bin 250 lira kadar çıkabilir'

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Savaş sonrası 2 bin doların üzerine çıkan ons altın 18 ayın zirvesini test ederken altın şu sıralar bin 1943 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise 918 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler araştırılırken, kuyumculardan yeni bir tahmin geldi. Bununla beraber düğün sezonu yaklaşırken altın fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar, daha çok gram ya da yarım gram altına yöneldi.

GRAM ALTIN ÇEYREK ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, “Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar bin 550 TL civarında işlem görüyor. Bundan dolayı da insanlar artık düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın veya yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de de gram altın yönünde oluyor. Fiyatlardan ötürü altını yatırım amaçlı alan vatandaşlarımız da azaldı. Ancak düğün zamanı geldiği zaman ihtiyaç duyulduğunda alım oluyor” dedi.

"YATIRIM İÇİN ALTIN TALEP GÖRMÜYOR”

Yastık altında bulunan altınlar hakkında da bilgi veren Kayaer, “Yastık altından gelen altınlar yönünde şu ana kadar bir hareketlilik olmadı. Yastık altında yüklü miktarda altın olduğunu da tahmin etmiyoruz. Olanlar da bankaya yönelerek oraya koydular. Birikim için altın alanlar da azaldı. Bunlar eskidendi, şimdi artık bu gibi durumlar yok. Nadiren denk geliyor. Yatırım için altın talep görmüyor” açıklamasına yer verdi.

“SAHTE ALTIN DAHA ÇOK EŞ DOST ARASINDAN ÇIKIYOR”

Sahte altın satıcıları hakkında da uyarılarda bulunan Kayaer, “Biz aylık bazda 15 günde bir kuyumcuları denetliyoruz. Şuana kadar Antalya'da sahte çeyrek olayına rastlanmadı. Bu da genelde kuyumcu bazda değil eş dost arasında insanları kandıran kişiler geliyor. Bunlar genelde hep oralardan çıkıyor. Dolandırıcılar da dönem dönem geliyorlar. Biz de onları hemen yakalattırıyoruz. Biz uzun yıllar bu işi yaptığımız için altının sahte olup olmadığını hemen anlıyoruz” diye konuştu.

İHBAR HATTI ANINDA YAKALATIYOR

Kuyumcular arasında kullanılan whatsap ihbar hakkında da bilgi veren Kayaer, “Bize gelen çalıntı altın ihbarları oluyor. Biz oradan bileziğin özelliklerini, gramlarını, meslektaşlarımız ile paylaşıyoruz. Oldu ki bir hırsız bunu bir kuyumcuya satmaya giderse meslektaşımız hemen anlıyor ve polise bilgi veriyor” dedi.

'YIL SONUNDA ALTIN FİYATLARI BİN 250 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR'

Kayaer, altın fiyatlarının da yükseleceğini tahmin ettiklerini belirterek bin 250 TL kadar çıkabileceğini söyledi. (İHA)

