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Kuyumcularda yeni dönem! Altın alan da satan da bu kurala uymak zorunda…

02.01.2025 07:48
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Altın fiyatlarındaki gelişmeler yakında takip edilirken kuyumcularla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kuyumcularda bugünden itibaren 185 bin TL ve üzerindeki işlem yapan vatandaşların kimlik ibrazı zorunlu olacak. Kuyumcular altın alımlarında belirli bir sınırı aşan müşterilerine bundan böyle kimlik sorabilecek. İşte detaylar…

Kuyumcularda yeni dönem! Altın alan da satan da bu kurala uymak zorunda…

Altın satışında kuyumcular için yeni bir dönem resmen başladı. 1 Ocak 2025 itibariyle kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu yeni uygulama, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek amacını taşıyor.

Bakanlık, kuyumculara gönderdiği talimatla, gün içerisinde aynı kişi tarafından gerçekleştirilen tüm alım ve satım işlemlerinin toplam tutarının 185 bin TL’yi aşması durumunda da kimlik beyanını zorunlu tuttu. Bu sayede altın alım ve satımında şeffaflığın artması ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulamayı devreye sokarak kuyumculuk sektöründe kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kritik bir adım attı. Bugün itibariyle yürülüe giren bu yeni düzenleme, sektördeki oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.995,92
2.996,33
% 0.39
08:27
Ons Altın / TL
93.206,09
93.254,06
% 0.52
08:42
Ons Altın / USD
2.636,15
2.636,50
% 0.45
08:42
Çeyrek Altın
4.793,47
4.899,00
% 0.39
08:27
Yarım Altın
9.556,99
9.798,00
% 0.39
08:27
Ziynet Altın
19.173,89
19.536,07
% 0.39
08:27
Cumhuriyet Altını
20.230,00
20.240,00
% 1.02
16:28
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın kimlik
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