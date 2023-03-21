FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuyumculardan altın fiyatları için tahmin: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’ diyerek duyurdular! Panik satışı uyarısı

Kuyumculardan altın fiyatları için tahmin: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’ diyerek duyurdular! Panik satışı uyarısı

21.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı ons altındaki yükselişle rekor seviyeye yükselirken kuyumculardan yatırımcılara çok önemli bir çağrı geldi. Yükselen altın fiyatlarının olası düşüşünde yatırımcılar panik havasına kapılıp satış yapmaması uyarısında bulunan kuyumcu esnafı, “Yükseliş hâlâ devam edecektir, ama tabii ki kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız” dedi.

Kuyumculardan altın fiyatları için tahmin: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’ diyerek duyurdular! Panik satışı uyarısı

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altının 2.000 doların üzerine yükselmesiyle 1.200 liranın üzerine hızlı bir şekilde yükseldi ve tarihi rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatları yeniden güvenli liman olarak vatandaşın bir numaralı yatırım aracı haline gelirken kuyumculardan uyarı geldi. Eskişehir’de kuyumcu olan Emre Öztürk ise vatandaşın oluşabilecek düşüşlere karşı panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirterek, “Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir” dedi.

Fed faiz senaryosuna göre gram altın tahmini Fed faiz senaryosuna göre gram altın tahmini

REKOR SONRASI DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini fakat tekrar yükseleceğini belirterek vatandaşları tedbirli şekilde altın almaları konusunda uyaran kuyumcu Emre Öztürk, “Özellikle geçen haftaki dalgalanmalardan sonra piyasadaki hızlı tepkilerle ve açıklanan verilerle beraber altın hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Merkez Bankası’nın açıklamaları da biraz daha umut verdi ve vatandaşlar altına daha fazla altına yüklenmeye başladı. Bu yüklenmeyle beraber de altın tabi ki kendi yerini hızlı bir şekilde yükselterek yukarıya taşıdı. Altındaki yükseliş hâlâ devam edecektir muhakkak, çünkü hem piyasaların belirsizliği hem de seçim havası insanlarda biraz daha tedirginlik oluşturarak daha sağlam kalemlere yani altına yönlendirmeye çalışıyor. Geçen haftalarda altının yükseleceğini söylemiştik ve bu şu anda yaşadığımız bir durum. Yükseliş hâlâ devam edecektir ama tabi ki kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız. Şu anda rekora koştu belki ama 1-2 geri çekilmeler yaşayabiliriz. Ama bu altının çok fazla geri çekileceği ve düşeceği anlamına gelmeyecek. O yüzden yatırımcılara, biraz daha hareketlerini kısarak ve daha sağlam ilerleyerek altın almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

AW852480_02

“ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYLIK DÖNEMDE FİYATLAR BU ŞEKİLDE STABİL KALABİLİR”

Ülkemizde yapılacak olan genel seçime kadar olan 2 aylık süreçte altın fiyatlarının stabil kalabileceğini, yıl sonunda ise yükseliş beklendiğini belirten Öztürk, “Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2.020 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir” diye konuştu.

AW852480_03

“ALTINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER KORKUTMASIN”

Vatandaşların televizyonlarda gördükleri haberlerin ardından yapacakları altın alışverişi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Emre Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Müşterilerimizin en çok yanıldığı konu şu, televizyonda gördükleri haberle ertesi gün altın almaya çalışıyorlar, ancak fiyatlar hızlı bir şekilde değişmiş olabiliyor. Bu panik alımı ve panik satımı mecburen gerçekleşiyor. Haberi ertesi gün görüyorlar ve ‘altın yükselmiş’ diyerek almaya başlıyorlar. Bu alımla beraber de aslında biraz daha fazla tepki verip yükselişini devam ettirebiliyor ama sonraki günlerde hafif bir düşüş gözlemleyebiliyoruz. Bu düşüşte de korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir.”

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik cezası borcu olanlar dikkat! 4.538 TL’lik borç 2.765 liraya inecekTrafik cezası borcu olanlar dikkat! 4.538 TL’lik borç 2.765 liraya inecek
2,05 TL indirimin ardından motorine zam!2,05 TL indirimin ardından motorine zam!
Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Akaryakıt tabelaları bugün zamlı yandı: Motorin fiyatları üçüncü kez değişti!

Akaryakıt tabelaları bugün zamlı yandı: Motorin fiyatları üçüncü kez değişti!

EYT’den emekli olamayana toplu para! SGK o detayı duyurdu! İade alabilecekler…

EYT’den emekli olamayana toplu para! SGK o detayı duyurdu! İade alabilecekler…

Bakan Koca duyurdu! 42 bin 500 yeni personel istihdamı

Bakan Koca duyurdu! 42 bin 500 yeni personel istihdamı

Fed faiz senaryosuna göre gram altın tahmini

Fed faiz senaryosuna göre gram altın tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.