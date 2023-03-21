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Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını… Birer birer rekor kırdı! Fed faiz kararı senaryosuna göre yeni tahmin: “1.300 TL’ye doğru hareket başlar”

21.03.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar rekor sonrası en çok Kapalıçarşı’da güncel gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bileziğin gram fiyatını merak ediyor. Dün ons altın tüm zamanların rekorunu ikinci kez egale etmeye çalıştı. Altının gram fiyatı ise 1200 TL’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? Mart ayı Fed faiz kararı öncesi uzman isim senaryoları sıraladı, olası rakamları paylaştı. Ons altında 2.300 dolar, gram altında 1.300’lere doğru hareket bekleniyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını… Birer birer rekor kırdı! Fed faiz kararı senaryosuna göre yeni tahmin: “1.300 TL’ye doğru hareket başlar”

ABD ve Avrupa’da yaşanan bankacılık krizleri sisteme dair şüpheleri arttırarak güvenli liman olan altına talebi patlattı. Ons altın fiyatı 2012 doları test etti ve Ağustos 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons tarafından esen rüzgâr yurt içinde gram altın fiyatlarını da rekora taşıdı. Altının gram fiyatı 1.229 TL seviyesine yükseldi. Ons şu sıralar 1.985 dolar, gram ise 1.212 TL’den değerleniyor.

REKOR SONRASI İKİNCİ ZİRVE DENEMESİ

Küresel resesyon endişesini artıran bankacılık krizi nedeniyle risk iştahındaki azalma altının ataklarını hızlandırıyor. Ons fiyatı Ağustos 2022’de 2.074 doları ile en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Mart 2021’de 2.070 dolara çıkmıştı. Bugün görülen seviye ise rekor sonrası test edilen ikinci zirve. Haftanın devamında resesyon endişelerinin artması halinde altın ilerleyişine devam edebilir. Bu durumda yurt içi altın fiyatlarında da yeni zirveler görülebilir.

ALTIN

ÇEYREK ALTIN 2 BİN LİRAYI AŞARAK REKOR KIRDI

Ons fiyatındaki yükselişin hızlanmasıyla dün yurt içinde çeyrek altın 2.035 TL’ye Cumhuriyet altını ise 8.330 TL’ye çıkarak zirveyi gördü. Çeyrek altın bugün ise 1.981 TL, Cumhuriyet altını 8.232 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.185 TL seviyesinde bulunuyor.

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FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar bugün başlayan ve yarın son bulacak ABD Merkez Bankası Fed’in Mart ayı faiz kararını bekliyor. Piyasalar bankadan 25 baz puanlık artış beklerken, sıkı para politikasının Mayıs ayında terk edilebileceği ifade ediliyor. FOMC toplantısı ayrıca Fed’in bankacılık krizi karşısında sıkı para politikasını ne kadar sürdüreceği sorusuna cevap aranması açısından önemli olacak.

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BELİRSİZLİK HAD SAFHAFA

Altın piyasasını etkileyen gelişmeler böyleyken yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise “Altın düşecek mi, yükselecek mi? sorusu olmaya devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Evet yani bir yükselen trend içerisine girdi. İlk olarak yükselişin nedenini söyleyeyim. Bildiğimiz gibi Amerika'da çıkan bankacılık krizi, sonrasında Avrupa'ya da yayıldı. Hükümetler, merkez bankaları önlem alıyor olmasına rağmen bankalardan bu kurtarılan, destek olunan bankalardan mevduat kaçışlarının devam ettiği görüldü. Hatta Avrupa'da hafta sonu Credit Suisse'i UBS satın almak zorunda kaldı çok ucuz fiyata. İnanılmaz bir belirsizlik var ve alınan önlemlere rağmen özellikle küçük ve orta ölçekli bankalardan mevduat kaçışları hızlı” diyor.

2008 global ekonomik krizinde olduğu gibi bir bankacılık çöküşünün yaşanıp yaşanmayacağına dair de yorumda bulunan Eryılmaz, “En azından kısmi bir bankacılık çöküşü söz konusu olabilir” diye konuşuyor.

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Altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesinin ardından piyasalarda bir miktar risk iştahının arttığını dile getiren uzman isim, havaların bir miktar ılımlıya döndüğünü belirterek, “Neden? Fed'le birlikte beş büyük merkez bankası bir adım attı. Piyasadaki dolar likiditesini artırmak için swapları haftalık değil de günlük olarak müzayedeyi açacaklarını söylediler. Çok güçlü bir dolar talebi olmadı. Dolayısıyla likiditeye çok da ihtiyaç olmadığı anlaşıldı” dedi.

“GRAM ALTINDA 1.300’LERE DOĞRU HAREKET BAŞLAR”

“Altın şu an Fed kararını bekliyor Çarşamba günü. Dolayısıyla olur da Fed piyasanın beklediğinden daha şahin olursa ki bu çok şu an baş senaryolarda yok. Altında çok ciddi bir düzeltme görürüz. Aşağı yönlü 1.900'lere kadar ons altın çekilebilir. Orada bir test olacak yine. 1.900 altına inmezse, özellikle 1.915 kritik. Altına inmezse bu çok daha güçlü yükselişine devam edeceği anlamına gelir” ifadelerini kullanan Eryılmaz gram altın içinse şunları söyledi:

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“Gram altın tarafında da şahin bir Fed görürsek, yani 'Enflasyonla mücadelede her şeye rağmen güçlü faiz arttırışı sinyalini verecek fiyat istikrarı daha önemlidir' diyen bir Fed olursa, gram altında da geri çekilme görürüz. Ama buna rağmen en kötü senaryo bu olur altın için. Buna rağmen yine de eskisine göre daha güçlü altın, daha yükseliş potansiyeli yüksek altın her kötü senaryoda bile bizi bekliyor olacak. Çünkü risk ve belirsizlikler güvenli liman talebi tam anlamıyla ortadan kalkmayacak. Bir diğer senaryo beklenenden daha güvercin bir Fed olursa bu kez onsda tarihi zirveyi görürüz. 2.300 yeni hedef olur. Gram altın tarafında da 1.300'lere doğru hareket başlar. Dolayısıyla bu senaryolar bağlamında ilerleyeceğiz ama her halükarda teknik olarak ve temel nedenler olarak altında yükselişin devamı bekleniyor piyasada. Bu noktada yani bir yatırım tavsiyesi değil ama Fed kararını yani beklemelerini bu noktada tavsiye ederim. Elbette yani uygun teknik seviyelerde, geri çekilmelerde, özellikle uzun vadeli yatırımcılar mutlaka portföylerine altınını dahil edebilirler diye düşünüyorum yakın vadede.”


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