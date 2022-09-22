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Kuyumculardan ‘altın ve gümüş’ tavsiyesi: ‘Tam zamanı…’

22.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bir süredir düşüş trendini sürdürürken yatırımcılar “Altın almalı mı, satmalı mı?” sorusunun yanıtını merak eder oldu. Gram altının bin liranın altına gerilemesi üzerine, kuyumcularda hareketlilik başladı. Kırıkkale'de kuyumculuk yapan uzman isim yatırımcılara, "altın alın" tavsiyesinde bulundu.

Kuyumculardan ‘altın ve gümüş’ tavsiyesi: ‘Tam zamanı…’

Kırıkkale'de 30 yıldır kuyumculuk yapan Metin Akçalı, altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek, yatırımcılara, "altın alın" tavsiyesinde bulundu. Akçalı, yatırımcıların uzun vadede de altın almaları durumunda kazançlı çıkacağını söyledi.

"FİYATI GERİLEDİĞİ İÇİN DE ALTIN GÜMÜŞ ALINABİLİR"

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Uzun vadeli yatırımların kar getireceğini belirten Akçalı, "Küçük altın bin 660 lira civarında. Biz en son küçük altını 2 bin liraya satmıştık. Şu anda altın geriledi. Gerilediği için de altın gümüş alınabilir. Altın alırken güvenilir bir sarraftan alırlarsa iyi olur. Altın şu anda zirveye çıkmıştı, yavaş yavaş geriledi. Altını aldığın zaman 2 gün sonra 3 gün sonra 1 ay sonra bozduracaksan, o şekilde altın alınmaz" dedi.

"GÜMÜŞ DE ALTIN EŞ DEĞERİNDE BİR YATIRIM ARACIDIR"

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Altın ve gümüşün kazancının aynı olduğunu değerlendiren Akçalı, "Alacak arkadaşlarımız uzun vadede de altın alacaklarsa, alsın derim. Gümüş de aynı, altın eş değerinde bir yatırım aracıdır. Altın yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Gümüş ve altının kazancı aynı eş değerde gider. Altın şuanda çok düşük. Altın alacaksın ki kar edeceksin. Tam altın alma zamanı bence. Vatandaşların altın almasını tavsiye ederim. Uzun vadede altın alacaklarsa alsınlar, kısa vade için almasınlar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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