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Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına çağrı

02.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de altın ve dolardaki sert düşüş sonrası Diyarbakırlı Kuyumcu Şeyhmus Türkan, dolar ve kripto paralara yatırım yapan vatandaşları altına davet etti.

Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına çağrı

Altının alış noktası olduğunu ifade eden Türkan, yıl sonuna doğru yükselişlerin olacağını vurgulayarak yatırımcıları beklediklerini söyledi. Türkan, “Altın fiyatları şu an düşük, yatırım için uygun. Fiyat bin TL’lerden 700 TL’lere geriledi. Yatırım yapmak isteyenler yatırımlarını yapabilir, yıl sonuna doğru tekrar yükseliş bekliyoruz ama şu an yatırım için uygundur. Yüzük, küpe, kolye, bilezik sattığımız da oluyor, ata gurubu sattığımız da oluyor. Yatırım için altının her türlüsü aynıdır. Bizim burada genelde Diyarbakır hasırı, kişnişli kolyeler, Halep zincirleri, normal üçtelli burma bileziklerimiz çok talep ediliyor. Dolardan ise altını daha çok tavsiye ediyoruz. Kripto para ise kandırmadır, sonu ne olacağı tahmin bile edilmiyor. Herkesi altın almaya çağırıyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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