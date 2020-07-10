FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuyumculardan tasarruf ve takı için farklı altın tavsiyesi

Kuyumculardan tasarruf ve takı için farklı altın tavsiyesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, tasarruf yapmak için ayrı takı olarak kullanmak için ayrı altınlara yönelinmesi gerektiğini belirterek, "Tasarruf yapmak isteyenler çeyrek, Cumhuriyet altını alacaklar. Kişi, altını hem takayım hem tasarruf edeyim diye alıyorsa çok az zararı olan ve makineyle yapılan bileziklerimiz var. El emeği daha az olduğu için bunların alımında ve satımında kayıp oranı çok düşük oluyor." dedi.

Kuyumculardan tasarruf ve takı için farklı altın tavsiyesi

Çavuşculu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin başlaması ve düğünlere izin verilmesiyle gözlerin çevrildiği altın alışverişine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altının her zaman güvenli liman olduğunu ve yükselişini sürdüreceğini dile getiren Çavuşculu, ülkelerin de altın stoklarını artırmaya gayret ettiğini söyledi.

Çavuşculu, yıl sonu itibarıyla altının gram fiyatının 500 lira civarında seyretmesii beklediklerini bildirdi.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle kuyumcularda hareketliliğin başladığını ve düğünlere izin verilmesiyle bunun daha da arttığını ifade eden Çavuşculu, "Sosyal mesafe korunarak, genellikle açık havada ya da kapalı alansa bile belirli şartları, kriterleri yerine getirenler düğün yapmaya başladı. Bu önümüzdeki günlerde daha da çoğalacak. Peş peşe davetiyeler gelmeye başladı. Bu da sektörümüze düğünlerin hareket getireceğini göstermektedir." diye konuştu.

'YÜKSEK İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLER UZUN VADELİ TASARRUFA UYGUN'

Altın almak isteyenlerin ihtiyaçlarına göre dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirten Çavuşculu, şöyle dedi:

"Tasarruf yapmak isteyenler çeyrek, Cumhuriyet altını alacaklar. Darphane ve Damga Matbaasının basmış olduğu çeyrek, yarım, Cumhuriyet altınları var. Kişi, altını hem takayım hem tasarruf edeyim diye alıyorsa çok az zararı olan ve makineyle yapılan bileziklerimiz var. El emeği daha az olduğu için bunların alımında ve satımında kayıp oranı çok düşük oluyor."

Kuyumcularda, tasarruf edilebilecek ürünlerin yanı sıra yüksek işçilik ve yerli tasarımlara sahip çok kaliteli ürünlerin de bulunduğunu vurgulayan Çavuşculu, "Önemli olan müşterinin kuyumcuya, altını ne amaçla aldığını söylemesi. İşçilikli ürün alıyorsa tabii ki kısa vadede zarar eder çünkü işçiliği vardır. Tasarruf etmek isteniyorsa işçiliği olmayan altınlar tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.

Tasarrufu 3 ya da 6 ay gibi kısa vadeli dönem için düşünenler için bu tip altınların ideal olduğunu söyleyen Çavuşculu, uzun vadeli düşünenlerin de yüksek işçiliğe sahip ürünlerden yıllar itibarıyla yüzde 100'e varan kar elde edebileceğini dile getirdi.

Çavuşculu, alyans, tek taş, gerdanlık ve bileklik gibi ürünlerin düğünler için vazgeçilmez olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bu tarz ürünlerde işçilik var ama her şey işçilik de değil. Düğünlerde gelin hanımların mutlaka takmak istediği çok güzel ürünlerimiz var. Bunlar kolyeler, küpeler, set dediğimiz takılar. Ayrıca çeşitli yüzükler var. Tek taş yüzüklerimiz de düğünlerin olmazsa olmazı. Düğün yaptığınız zaman bunun kriterleri var. Yani insanlar belirli ürünleri mutlaka alıyor.”

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Altın alacaklara tavsiye!Altın alacaklara tavsiye!
Bu mesleklerde çalışanlar çok daha erken emekli oluyor!Bu mesleklerde çalışanlar çok daha erken emekli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor! 5 saatlik yol 2 saate düşecek

Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor! 5 saatlik yol 2 saate düşecek

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

BDDK’dan kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme

Yerli otomobille ilgili yeni paylaşım! Dikkat çeken detay

Yerli otomobille ilgili yeni paylaşım! Dikkat çeken detay

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan kamu borcu açıklaması

Bakan Albayrak'tan kamu borcu açıklaması

TESK'ten esnafın kamu borçları için erteleme talebi

TESK'ten esnafın kamu borçları için erteleme talebi

Bu yöntemleri uygulayarak daha erken emekli olabilirsiniz! Herkes gözden kaçırıyor...

Bu yöntemleri uygulayarak daha erken emekli olabilirsiniz!

Altın fiyatları düşer mi? Altın düşecek mi? Altın alacaklara tavsiye!

Altın alacaklara tavsiye!

THY Genel Müdürü duyurdu! 18 yaş altı için uygulanan zorunluluk kaldırıldı

Uçuşlarda o zorunluluk kaldırıldı

Devletten büyük müjde! Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.