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Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara tavsiye: 'Bu fiyatlardan altın alın'

15.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatlarında ABD enflasyon verisi sonrası oldukça hareketlendi. Son günlerde yeniden düşüşe geçen gram altın bin liranın altına geriledi. Yatırımcıların, "Gram altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte gram altın fiyatıyla ilgili son tahminler...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara tavsiye: 'Bu fiyatlardan altın alın'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin bekletilerin üzerinde gelmesi sonrasında gram altın fiyatları 1000 liranın altına indi. Öte yandan Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 100 baz puan artırabileceğinin konuşulmaya başlanması ABD dolarını güçlendirirken altın fiyatını aşağı çekiyor. Bununla beraber kuyumculardan altınla ilgili yeni altın tahmini geldi.

'BU DÜŞÜŞLER ALTIN ALMAK İÇİN BİR FIRSAT'

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu, bu fiyatlardan altına yatırım yapmanın ilerleyen zamanda yatırımcıya kazandırabileceğini söyledi. Yaz sezonunun bitmesinin altın fiyatlarının düşmesinde etkili olduğunu belirten Özman, “Sezon bittiği için Türkiye’de ve dünyada altın talebi düşmeye başlıyor. Yaz sezonu bitince altına talep düştüğü için bu aylarda fiyatların düşmesi normal. Şu anda dünyada yıldızı parlayan yatırım aracı Amerikan doları. FED'in faiz artışları doların değerini yükseltti. Dolar-euro paritesinde de bunu görüyorsunuz. Dolara ilginin artması da altına olan talebi düşürüyor. Bu düşüş, kısa süreli bir düşüş. Dünyadaki bu enflasyonist ortamda altın fiyatlarının çok fazla düşmesi mümkün değil. Bence bu düşüşler altın almak için bir fırsat. Altının ONS’unun bin 700 doların aşağısına düşmesiyle yatırımcılara tavsiyem, bu fiyatlardan altın alınmasıdır” dedi.

“BU FIRSAT, ALTIN ALINARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Altın fiyatlarındaki düşüşün uzun süreli olmayacağını savunan Özman, “Altındaki bu düşüşler spekülatif. Bu fırsat, altın alınarak değerlendirilebilir. Dünyada her şeyin fiyatı artıyor. Enerji, işçilik, işletme, kira fiyatları çok yüksek. Bunlara paralel olarak altının topraktan çıkartma maliyetleri de artıyor. Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Rus altın rafinerileri Avrupa’ya satış yapamıyorlar. Ondan dolayı altın arzında da bir sıkıntı var. Enflasyon bu kadar yüksekken, altın arzında sıkıntı varken fiyatların dünya pazarında bu rakamların altına düşmesine imkan yok. Bence bu düşük fiyatlarla altın alınıp fırsata çevrilmeli” diye konuştu.

GRAM ALTIN 990 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

ABD'de enflasyonun Ağustos ayında beklentilerin üzerine çıktığının açıklanması sonrası Fed'den faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi altın fiyatını vurdu. Veri sonrası son 2 ayın en büyük düşüşünü yaşayan ons altın bugün 1695 seviyesine kadar geri çekildi.

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