FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara tavsiye: 'Mutlaka altın alsınlar'

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara tavsiye: 'Mutlaka altın alsınlar'

05.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz açıklamalarının ardından gram altında yeni rekorlar görüldü.Yatırımcıların, "Gram altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte gram altın fiyatıyla ilgili son tahminler...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Yatırımcılara tavsiye: 'Mutlaka altın alsınlar'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın fiyatları geçen hafta bin 81 lira ile rekor seviyeyi gördü. Şimdi altın fiyatları yükselecek mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bununla beraber kuyumculardan altınla ilgili yeni altın tahmini geldi.mKayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altının 2 bin TL’nin üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyerek, vatandaşları altına yatırım yapmaya davet etti.

altin-icine

'ALTIN YÜZDE 40 ARTTI'

2021 yılı ile 2022 yılı arasında altında meydana gelen artışı değerlendiren sarraf Bayram Erdoğan, altının yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Gram altının geçen yıl aralık ayında 750 TL olduğunu söyleyen Erdoğan, “2021 yılı sonu itibarıyla altın 750 TL seviyelerinde seyrediyordu. Altın fiyatı şu anda ise bin 60 TL. Tam 1 yıl içerisinde altının artış oranı yüzde 40’dır. Yani 750 TL’lerden bin 60 bandına kadar çıkmıştır. Doları değerlendirdiğimizde 2021 yılı sonu itibarıyla dolar fiyatı 14 TL bandındaydı. Şu an için ise 18 TL bandında seyretmektedir. Dolarda da ortalama olarak yüzde 33’lük bir artış söz konusu. Euro 2021 yılının 12’inci ayı itibarıyla 15 TL bandında seyrederken, şu anda 19 TL bandında seyri var. Yani euroda da yüzde 24’lük bir artış var. Yine baktığımız zaman altın yatırımcısına para kazandırdı. 2022 yılında malum bilindiği üzere dünyadaki tedarik zincirlerinin kırılması ve ayrıca Amerikan Merkez Bankası FED’in doları merkeze çekmek suretiyle faizleri yükselterek, doları kıymetlendirme çabalarından dolayı uluslararası piyasada ons fiyatı 2022 yılı içerisinde aynı seyretmiştir. 2022 yılı başı itibarıyla bin 750 seviyelerinde başlayan ons fiyatımız, 2022 yılı içerisinde 2 bin 50 bandına yükselmiş ve sonrasında tekrardan bin 750 bandına düşmüştür. Bu şu demektir ki normal şartlar altında dünyada genel beklenti itibarıyla 2 bin 50 seviyelerine çıkması gerekirken, şu anda bin 760 seviyelerindedir” şeklinde konuştu.

altins

2023 YILINDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

En güvenli yatırım aracının altın olduğunu belirten Bayram Erdoğan, 2023 yılı ilk çeyreğinde gram altının bin 300 TL’ye ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Finans takipçilerinin vermiş olduğu bilgilere dayanarak şöyle bir tüyo verebiliriz. 2023 yılının ilk çeyreğinde ons fiyatının 2 binlere kadar çıkacağı bekleniyor. Çünkü dünyadaki bu tedarik krizleri, savaşlar bu yönde işarette bulunuyor. Dolayısı ile altın yine güvenilir liman. Eğer 2023 yılı içerisinde ons fiyatımız 2 bin 50 seviyelerine kadar ulaşırsa gram altın bin 250 ile bin 300 TL bandına gelecek. Buradan da çeyrek altını 2 bin ile 2 bin 50 TL çevresinde görmemiz mümkün. Türkiye’de dolarla alakalı genel bir artış beklemiyoruz. İnşallah da olmaz. Genelde küçük küçük artmasını bekliyoruz. Yine euro bazında çok afaki şekilde bir artış beklentisi yok. Genel anlamda uzmanlarda da böyle bir beklenti var. Biz de bunu böyle görüyoruz. Halkımıza da hemen acilen bozdurmak zorunda olmadıkları bir paraları varsa mutlaka altın alsınlar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammında kapılar o orana kapalı! Asgari ücret zammında kapılar o orana kapalı!
Darphane 104 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek!Darphane 104 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek!
Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!
Anahtar Kelimeler:
gram altın Kuyumcu çeyrek

En Çok Okunan Haberler

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Yüz binlercesi geri çağrılıyor! "Çarpışma riski doğurabilir"

Yüz binlercesi geri çağrılıyor! "Çarpışma riski doğurabilir"

Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı ne olacak?

Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı ne olacak?

Araç sahipleri dikkat! "Bin liradan kaçıp 25 bin liradan olmayın"

Araç sahipleri dikkat! "Bin liradan kaçıp 25 bin liradan olmayın"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.