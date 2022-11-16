FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuyumculardan yeni tahmin: Gram altın bin 600 lira...

Kuyumculardan yeni tahmin: Gram altın bin 600 lira...

16.11.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar 'Altın daha da yükselir mi?' sorusuna yanıt arıyor. Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırarken, kuyumculardan tahminler de gelmeye başladı. İşte son dakika altın haberi ile ilgili detaylar...

Kuyumculardan yeni tahmin: Gram altın bin 600 lira...

Geçen haftadan beri yükselişe geçen gram altın 1068 lirayı aştı. Yatırımcıların, "Altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi.

AW760407_02

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, Antalya’da kuyumcularda hareketliliğe neden oldu. Altının yükselmesi ile bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, vatandaşların daha çok tekrar yükseleceği umudu ile yatırımlık altın almaya devam ettiği görüldü. Altının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcıların ise zaman zaman sahte altın bozdurmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Kuyumcular şüphe duydukları altınları mihenk taşına sürterek ayarına uygun asit suyu ile test ediyorlar. Antalyalı kuyumcuların önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyat beklentileri ise altının gramının bin 500-bin 600 TL olması yönünde.

AW760407_01

“ALTININ GRAMI BİN 500-BİN 600 TL OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Antalya’da 30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “Altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2 bin 200-2 bin 300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor. Dünyada yaşanan bu hareketlenme bunu gösteriyor. Altın şu an ne kadar yüksek gibi görünse de alınması gereken rakamlarında bulunuyor. Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. Onun haricinde bilmedikleri, tanımadıkları yerden almasınlar. Kişilerin güvendiği bir kuyumcusu olmalıdır. Bir kişinin nasıl manavı, berberi bir yerdir, kuyumcusunun da tek olması gerekir” dedi.

AW760407_04

“ALTIN YÜKSELİRKEN İNSANLARIN TALEBİ DAHA FAZLA OLUYOR”

Alınan altının kazandırması için en az 3-4 ay bekletilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Kısa süreli alıp 3-5 gün sonra satacaksa altın yatırım amaçlı düşünülmez. 5-6 ay ya da 1 yıllık vadede altın her zaman kazandırır. Önümüzdeki 2 senede ne oldu ise önümüzdeki 1-2 yıl da aynı yükselişi devam ettirecektir. Genelde dostlarımıza, arkadaşlarımıza altın düşükken biz arar almasını söyleriz. Ama altın yükselirken insanların talebi daha fazla oluyor. Bin 600 TL olacaktır önümüzdeki aylarda. Bu zamanda telefonlarımız hiç susmuyor” dedi.

AW760407_07

“MİHENK TAŞINDA SAHTE OLDUĞUNU YA DA DÜŞÜK AYARLI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Altının yükselmesi ile sahte altın bozdurmak isteyenlerin de olduğunu belirten Ünverdi, “Bu tür şeylere teşebbüs eden birçok insan oluyor ama biz test edince bunu görüyoruz. Biz ilk olarak müşterinin gelişinden niyetini anlayabiliyoruz. İlk girdiğinde sahte altın ya da ayarı düşük altın verecek olan davranışlarından kendini belli ediyor. Onun dışında mihenk taşında test ettiğimizde sahte olduğunu ya da düşük ayarlı olduğunu görüyoruz. Kararsız kalırsak keseriz. Bunu anlamak zor değil. Bir de asit suyu var. 8-14-18-22 ayar asit var. 14 ayar dediğinde 14 ayar asit suyu ile test ediyoruz. Ayarı doğru ise alıyoruz” açıklamasını yaptı.

“DAHA ÇOK DÜĞÜNLERDE TAKMAK İÇİN YARIM GRAM VE 1 GRAM ALIYORLAR”

Altın fiyatlarının artması ile vatandaşın tercihinin de değiştiğini belirten Ünverdi, “Daha çok düğünlerde takmak için yarım gram ve 1 gram alıyorlar. Bütçelerine uygun alıyorlar. Biraz bütçesi iyi olan çeyrek alıyor. Yatırım için de cumhuriyet ve bilezik alıyorlar. Bileziğe olan talep devam ediyor ama kollarda bilezik 10-12 tane bilezik varken, bu 3 taneye düştü” ifadelerine yer verdi.

AW760407_10

“ŞU ANDA DAHA ÇOK VATANDAŞLARIMIZ ALMAYA GELİYORLAR”

Altının daha da yükselmesini beklediklerini belirten kuyumcu Necmettin Kahraman ise, “Şu anda daha çok yatırım aracı olarak has altın alıyorlar. Daha sonra çeyrek, yarım ve gram altın alıyorlar. Şu anda daha çok vatandaşlarımız almaya geliyor. Vatandaşımız yükseldiği zaman daha çok alıyor. Altın kısa vadeli alınmaz, uzun vadeli alınması gerekir. Düğünlerde eskiden bilezik alırlardı, yarım çeyrek ve grama döndü” dedi.

“FIRSAT BULDUKÇA ALMAYA ÇALIŞIYORUM”

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Nilgün Demirsoy, “Ben daha çok gümüşe talep gösteriyorum. Altın çok pahalandı. Gümüşü kullanma amaçlı alıyorum daha çok, uygun geliyor. Altının daha da artacağını düşünüyorum” dedi.

Altın fiyatlarının dolar endeksli olarak yükseldiğini söyleyen Bünyamin Tosun ise, “Fırsat buldukça almaya çalışıyorum. Eskisi gibi alamıyoruz. Çeyrek ve yarım altın alıyorum. Bütün almak nasip olmuyor. Altın hep bir yükselişte bulunuyor. Altın yastık altı en güvenilir yatırım aracıdır” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! Ödemeler hesaplara geçiyorBakan duyurdu! Ödemeler hesaplara geçiyor
Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...
Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılarKripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılar
Anahtar Kelimeler:
gram altın Kuyumcu tahmin

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto piyasasına ikinci şok!

Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto piyasasına ikinci şok!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.