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Kuyumculardan yeni zorunluluk için 'kritik ihtiyaç' çıkışı

Kuyumculuk sektöründen "sentetik taşa" etiket ve ayrı vitrin zorunluluğuna destek geldi. Sektör, Ticaret Bakanlığının kuyum ticaretinde şeffaflığı artırmak ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışına yönelik yaptığı düzenlemeyi olumlu karşıladı.

Kuyumculardan yeni zorunluluk için 'kritik ihtiyaç' çıkışı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık, yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, kuyum ticaretinde olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışına ilişkin yeni kurallar getirdi.

Kuyumculardan yeni zorunluluk için kritik ihtiyaç çıkışı 1

Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini satarken şeffaflık ilkelerine uyacak.

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BU İBARELER OLMADAN SATIŞA SUNULAMAYACAK

Bu kapsamda, yapay ürünlerin etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde, tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az biri açıkça yer alacak.

Kuyum işletmeleri, bu ibarelere yer vermeksizin söz konusu ürünleri satışa sunamayacak.

Tüketicilerin doğal kıymetli taşlar ile laboratuvar üretimi taşları karıştırmasını önlemek için fiziki ve dijital sergileme şartları da yeniden belirlendi.

Kuyumculardan yeni zorunluluk için kritik ihtiyaç çıkışı 2

AYRI BÖLÜMLERDE SERGİLENECEK

Laboratuvar üretimi ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında birbirlerinden ayrı bölümlerde sergilenecek. Aynı kural e-ticaret için de geçerli olacak ve bu ürünler internet ortamında ayrı kategoriler altında satışa sunulacak.

"HEM SEKTÖR HEM DE TÜKETİCİ AÇISINDAN OLUMLU GELİŞME"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, konuya ilişkin AA'ya yaptığı değerlendirmede, laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların satışına yönelik getirilen kuralları olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Sektörde doğal ve yapay taşların ayrımının net şekilde yapılmasının kritik bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Sönmez, bu konuda Bakanlıkla yaklaşık iki yıldır görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Kuyumculardan yeni zorunluluk için kritik ihtiyaç çıkışı 3

"BU ÜRÜNLER ARTIK KUYUMCULARI DA SIKINTIYA SOKMAYA BAŞLAMIŞTI"

Sönmez, laboratuvar üretimi taşların piyasada yarattığı belirsizliklere işaret ederek, "Bu ürünler artık kuyumcuları da sıkıntıya sokmaya başlamıştı. Ayırt edilmediği takdirde hem sektör hem de tüketici açısından mağduriyet olacaktı. Laboratuvar ortamında üretilen ürünler ile doğada oluşanların birbirinden ayırt edilmesi lazım. Müşterinin bu konu hakkında şeffafça bilgilendirilmesi hem sektör hem de tüketici açısından çok olumlu bir gelişme oldu." diye konuştu.

"NOKTA ATIŞI DENETİMLER YAPILACAK"

Yeni kurala uymayan işletmelere yönelik cezai yaptırımların ve denetimlerin artacağını kaydeden Sönmez, kurumların bu konuda koordineli çalışacağını aktardı.

Sönmez, denetim mekanizmalarının hızla devreye alınacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Hem federasyon hem de illerdeki odalar ve dernekler olarak bununla ilgili denetimleri sıkılaştıracağız, Bakanlık da aynı şekilde kendi denetimlerini sıkılaştıracak. Tüketici şikayetlerine göre durum tekrar değerlendirilecek ve ona göre nokta atışı denetimler yapılacak. Burada temel amaç, şeffaflık ilkesinin artırılması ve farklılığın net olarak yaratılmasıdır. Düzenleme, tüketicinin yanıltılmasını önlediği gibi aynı şekilde kuyumcunun da yanılmasını ve bu sentetik taşların aralara karışmasını engelleyecek."

Bakanlığın yayımladığı yönetmeliğin kuyumculuk sektörünün doğrudan taleplerini karşıladığını ifade eden Sönmez, "Yönetmelik bizim taleplerimiz doğrultusunda çıktı. Süreç içinde eksik bir kısım kalırsa ilerleyen dönemde onu da tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu ürün
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