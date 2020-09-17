Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı 19 Eylül'de açılıyor

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden transit geçişini sağlaması için büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, projenin açılan kesimleriyle İstanbul'un şehir içi trafiğinde şimdiden rahatlama sağlandığını vurguladı.

Cumartesi günü Kurtköy-Akyazı arasında yer alan 43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimi 321,2 kilometreye ulaşmış olacak. Vatandaşımızın emniyetli ve konforlu seyahat edebilmesi bizim için en önemli kriter. Yolumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile uluslararası yol güzergahındaki İstanbul'un trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerine işaret eden Karaismailoğlu, bugüne kadar 6 ayrı kesimin hizmete açıldığını anımsattı.

Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni ulaşım alternatifi oluşturulacağını ifade eden Karaismailoğlu, "İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkinde İzmit'e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

PROJE 595 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey Marmara Bölgesi ile Güney Marmara Bölgesi'ni, Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ulaşım sistemine entegre edeceğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Böylelikle İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak. Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergahında kesintisiz trafik akışını sağlayarak Gebze-İzmit arasında zamandan 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyonun daha az salınımından 8 milyon lira olmak üzere yıllık 595 milyon lira tasarruf edilecek. Yatırımla İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız."



