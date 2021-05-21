Kuzey Marmara Otoyolu'nun yıllık katkısı 2,5 milyar TL'yi aşacak!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törendeki konuşmasında, İstanbul'da dünyanın en büyük projelerini bir bir hizmete açtıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, iki kıta üzerine kurulu İstanbul'u, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devam etmekte olan 91 kilometre metro hattı gibi nice dev eserle gelecek aydınlık günlere taşıdıklarını söyledi. Karaismailoğlu, bu çerçevede bugün de Kuzey Marmara Otoyolunun 7. kesimini Türk halkının hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Kuzey Marmara Otoyolumuz, 400 kilometrelik bir hat halinde, sanayi ve ticaretin kalbi Marmara bölgemizin kuzeyinden geçen yeni bir lojistik koridor oluşturmaktadır. Ayrıca İngiltere'den Çin'e uzanan Orta Koridor üzerinde kazanmış olduğumuz iddiayı daha da yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki yıl hizmete açacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası haline gelecektir.

Tüm bu stratejik adımlarımız, ülkemizin benzersiz coğrafi konumunu milletimiz için kazanımlara dönüştürmek ve önümüze koymuş olduğunuz 'dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma' vizyonumuza hizmet etmek içindir. Kuzey Marmara Otoyolumuzun son aşamasında Hasdal-Habibler Kavşağı arasındaki kesimini de bitirdik." Bir dünya metropolü olan İstanbul'un her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamına Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy (Nakkaş) kesimini de dahil ettiklerinin altını çizdi. Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "45 kilometrelik bu kesim ile birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaşacaktır. Proje kapsamında Hasdal Kavşağı'ndan ayrılan trafik Gazi Mahallesi altından geçerek, Habipler Kavşağı'na, oradan da Kuzey Marmara Otoyolu'na ulaşmakta. Bugün hizmete açacağımız projemiz, Başakşehir kavşağından başlayıp, Habipler Kavşağı, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçmekte, Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na yani TEM otoyoluna bağlanmaktadır. Açılışını yaptığımız Cebeci Tüneli Dünyanın 4 şeritli en geniş tüneli, 4 bin 5 metre uzunluğu ile de İstanbul'un en uzun tüneli olma özelliğine sahiptir."

"ARAÇ KUYRUĞUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ" TEM Otoyolunun en yüksek trafik hacmine sahip Hasdal Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında hızlı, konforlu ve emniyetli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturulduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, özellikle yoğun saatlerde oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilerek trafikte beklemeden kaynaklanan akaryakıt ve zaman kayıplarının da önlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapılması ile birlikte zamanda yıllık 1 milyar 800 milyon TL, akaryakıttan yıllık 800 milyon TL, kısalan mesafeler nedeniyle azalan karbondioksit salımından dolayı da 350 bin ton egzoz emisyonunda azalım kaydedileceğini belirterek, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yıllık ekonomiye katkısının 2,5 milyar TL'yi aşacağını dile getirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımı kolaylaştırdığını anımsatan Karaismailoğlu, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresini de kısalttığını aktardı. Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki, her projemiz gibi Kuzey Marmara Otoyolu da çevresel, ekonomik ve sosyal katma değeri ile bir bütün olarak ülkemizin ve insanımızın kazanç hanesine yazılmıştır. Hayata geçirdiğimiz tüm büyük projeler gibi Kuzey Marmara Otoyolu da dev bir proje olmasının ötesinde, Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşmak yolunda kat ettiği mesafenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR" Karaismailoğlu, projelerin tamamlanmasıyla sağlanan avantajlara işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul'da bakanlık olarak çok önemli projelerimiz var. Çamlıca Tepesi'ni yılların verdiği anten kirliliğinden kısa süre önce temizledik. Dünyada 100 tane radyonun aynı anda yayın yaptığı bir kule olarak hizmet edeceğiz. İstanbul merkezinde devam eden 91 kilometrelik metro hattımız var. Bunlardan en önemlilerinden biri olan Başakşehir-Kayaşehir metro hattını bu yılın sonuna doğru hizmete alacağız. Bu metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeydi, maalesef duran, yerel seçimler öncesinde başlanmış olan bir projeyi yapmayacaklarını kendileri bize yazılı olarak verdikten sonra, biz de Bakanlık olarak üstlendik. Devraldığımızda sadece yüzde 5 ilerleme kaydedilmiş olan projeyi 1 yıl dolmadan yüzde 50'ler seviyesine çıkardık. Gayrettepe-Havalimanı hattımız da önemli diğer hattımız. 38 kilometre uzunluğunda, Gayrettepe'den başlayarak Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk'ten havalimanına ulaşıyor. Burayı da yıl sonu itibarıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı olarak hizmete almayı planlıyoruz. Bu projenin devamı olan Havalimanı - Halkalı kesimi 32 kilometre. Toplamda 70 kilometrelik Gayrettepe-Halkalı metro hattını 2022 yılı sonunda tamamını hizmete almış olacağız."