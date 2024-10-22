Kuzey Marmara Otoyolu projesi için 240 milyon Euro kredi sağlandı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu programının son bölümünün yap-işlet-devret modeli kapsamında inşasını finanse etmek üzere 240 milyon Euro tutarında kredi sağlandığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, A/B şeklinde sağlanacak finansman paketi, 195 milyon avro EBRD kredisi ve Bank of China'ya sendike edilen 45 milyon avrodan oluşacak.

240 MİLYON EURO DESTEK

Toplamda 240 milyon Euro finansman, Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Otoyol projesi için sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azaltılması, bölgedeki sanayi bölgelerinin birbirine bağlanarak ekonomik faaliyete katkıda bulunması ve mevcut yollar arasındaki bağlantıların kolaylaştırılması hedefleniyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır