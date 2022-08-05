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Kuzu etine yüzde 25 indirim yapıldı! Vatandaş akın etti! İşte yeni fiyatlar....

05.08.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram sonrası fiyatların düşmesi beklenen kırmızı et fiyatlarına 10 liralık zam gelmesi hem vatandaşı hem de kasap esnafını şaşırtmıştı. Kırmızı et fiyatlarındaki artış sonrası Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çok kritik bir açıklama geldi. Bakan Kirişci, kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapıldığını fiyatların bugünden itibaren geçerli olduğunu duyurdu. Bununla beraber indirimi duyan vatandaşlar Et ve Süt Kurumu'na akın ettiler.

Kuzu etine yüzde 25 indirim yapıldı! Vatandaş akın etti! İşte yeni fiyatlar....

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den artan et fiyatlarıyla ilgili dün yeni açıklama geldi. Bakan Kirişci, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı. Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirimli satışların bugünden itibaren başlayacağını duyurdu. İndirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü. Fiyatı duyan vatandaş Et ve Süt Kurumu'nda yoğunluk oluşturdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Haber Global'de yer alan habere göre, indirimli satışlarla birlikte Et ve Süt Kurumu mağazalarında vatandaşların uzun kuyrukların oluştuğu bildirildi.

YÜZDE 25’E VARAN İNDİRİM

İndirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü.

Et ve Süt Kurumunun indirimli satış fiyatları ise şöyle:

et-fiyatlari

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ ESK'NİN KUZU ETİ FİYATINA YAPTIĞI İNDİRİMDEN MEMNUN

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kuzu eti fiyatında yapılan yüzde 25'e varan indirimin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, ESK'nin indirim kararının tüketiciler açısından önemine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ESK mağazalarında kuzu etinde yüzde 25'e varan oranda indirim yapılacağı müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu manada kendisine sektörümüz ve tüketicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İndirim sorası gövde kuzu etinin 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzolanın 181,5 liradan 137 liraya, kuzu gerdanın ise 114,5 liradan 86 liraya düşmesi vatandaşlarımızın kuzu eti tüketimi açısından son derece isabetli bir karar olmuştur."

"KARKAS ALIM FİYATLARI ARTIRILSIN"

Yetiştiricilerden koyun ve kuzu alımlarını artırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefleyen ESK'nin başarıya ulaşmasını arzuladıklarını belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz istiyoruz ki hem yetiştiricimiz hem de tüketicilerimiz kazansın. En azından ortak bir payda da buluşsun. Dolayısıyla kuzu eti fiyatlarındaki indirimi önemsiyoruz. Vatandaşların kırmızı et tüketimleri alım gücüne bağlı olarak düşüyor. Bu indirimin vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz. Bakanlığımız aldığı bu kararla önemli bir fedakarlıkta bulunmakla birlikte küçükbaş hayvan alımlarındaki karkas et fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Yetiştiricilerimiz açısından bu durum son derece önemlidir. Kuzu eti satış fiyatlarında yapılan indirimin maliyetini ESK üstlenmiştir. Ancak maliyet unsurları da göz önüne alınarak yetiştiricilerimiz adına karkas et alım fiyatlarında da gerekli artışların yapılmasını Bakanlığımızdan talep ediyor ve bekliyoruz."

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