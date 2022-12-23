FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır?

KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır?

23.12.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) bursu ve kredisi almaya hazırlanan öğrencilere 3 aylık KYK bursu ve kredisi peşin yatacak. KYK bursları, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre belirli günlerde ödenecek. Peki KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır? İşte detaylar...

KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı öğrenciler burs bazıları ise kredi almaya hak kazandı. KYK bursları Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ile alınacak. Peki KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır? İşte detaylar...

KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır?

KYK ÜÇ AYLIK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK 3 aylık burs ve kredilerin, geçtiğimiz yıl baz alındığında, bu ay yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin güncel bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecek.

KYK bursu ve kredisi, ilk kez ödeme alacak öğrencilere müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günlerinde yapılır.

KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır?

BANKKART GENÇ NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası, KYK ‘Bankkart Genç'ı sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılır.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılır. Böylece taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilir, sonuçla alakalı bilgi verilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doları olanlar aman dikkat! Uzman isim uyardı!Doları olanlar aman dikkat! Uzman isim uyardı!
Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildiElektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi
3,4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Süre uzatıldı3,4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Süre uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
KYK burs kredi

En Çok Okunan Haberler

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi

Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.