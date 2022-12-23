KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı öğrenciler burs bazıları ise kredi almaya hak kazandı. KYK bursları Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ile alınacak. Peki KYK 3 aylık burs ödeme ne zaman hesaplara yatacak? KYK 3 aylık burs ödeme nasıl alınır? İşte detaylar...

KYK ÜÇ AYLIK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK 3 aylık burs ve kredilerin, geçtiğimiz yıl baz alındığında, bu ay yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin güncel bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecek.

KYK bursu ve kredisi, ilk kez ödeme alacak öğrencilere müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günlerinde yapılır.

BANKKART GENÇ NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası, KYK ‘Bankkart Genç'ı sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılır.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılır. Böylece taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilir, sonuçla alakalı bilgi verilir.



