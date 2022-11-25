KYK borç faizleri silindi mi? KYK borç faizleri nasıl ödenir? Kredi Yurtlar Kurumu borç sorgulama ekranı

KYK borç faizleri ile ilgili merakla beklenen son dakika açıklaması bugün Bakan Kasapoğlu tarafından yapıldı. 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar TL'lik borcunun kaldırıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun KYK borç faizleri konusunda yaptığı açıklamanın ayrıntıları araştırılmaya devam ediliyor. İşte Bakan Kasapoğlu'nın açıklaması ve KYK borç faizlerinde son durum...

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

KYK borç fazilerinin silindiğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda "1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı." ifadesini kullandı.

KYK borç faizleri ile ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek."

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyle e-devlette başladığını duyurdu.

