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KYK borçları faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum!

25.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonla beraber artış gösteren KYK borcu faizleriyle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. KYK borcu faizlerinin silineceğinin duyurulmasının ardından borçların ne zaman silineceği birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki KYK borçları faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum nedir? İşte ayrıntılar...

KYK borçları faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum!

KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk” demişti. Peki KYK borçları faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum nedir? İşte ayrıntılar...

KYK borçları faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan hâlen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere, toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununun ortadan kalkacağı belirtildi.

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

KYK kredi borçlarının faizleri silinecek. KYK'dan kredi alan öğrenciler, aldıkları borç miktarını mezuniyetlerinden 2 sene sonra ödeyecek.

KYK BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
KYK borç

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