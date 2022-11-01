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KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum!

01.11.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK borç faizleri binlerce borçlunun gündeminde yer almaya devam ediyor. KYK borçlarının faizlerinin silineceği ve borçların ana para olarak ödeneceği açıklanmıştı. Kasım ayının gelmesiyle beraber KYK borç faizlerinin silinmesi konusu araştırmaları hız kazandı. Peki KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? İşte KYK borçları faizlerinde son durum!

KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum!

KYK borçları faizlerinin silinmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, KYK borçlarının faizlerinin silineceği açıklanmıştı. Torba yasasına göre öğrencilerin aldıkları KYK kredi borçlarının faizleri silinecek. Peki KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? İşte KYK borçları faizlerinde son durum!

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda aralarında KYK kredi borçlarının da yer aldığı torba yasa mesaisi başladı. Komisyonun ilk gününde Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 25 maddesi kabul edildi.

KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK borçları faizlerinde son durum!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Enflasyon karşısında gençlere destekler sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarının faizleriyle ilgili şunları söyledi: “Temmuz ayındaki Kabine Toplantımızda, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan hâlen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk”

"BÜTÜN FAİZLERİ SİLİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş KYK faizleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak. Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme."


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KYK faiz

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