KYK borçları silinecek mi? KYK borçları faiz affı olacak mı?

KYK borçları siliniyor mu konusu vatandaşlar tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimini tamamlayan ve eğitim hayatı boyunca öğrenim kredisi alan vatandaşlar, ödeme konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle KYK kredi faiz affı 2020 gelişmelerini merak ediyor. Son olarak MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından KYK borçları faiz affı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar...
Bir süredir KYK borçları ne oldu konusu belirsizliğini koruyordu. Son olarak 3 Eylül 2020 tarihinde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yaptığı açıklamada Kılavuz; üniversite öğrenimi sırasında aldıkları öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme dönemlerinde ana paranın 3 katı borca neden olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre KYK borç faiz affı 2020 konusu mecliste görüşülecek. Olcay Kılavuz’un Twitter hesabından KYK borçları faiz affı 2020 ile ilgili teklif gerekçeleri ve maddeleri de paylaşıldı. Şimdi, 2020 KYK kredi borçları silinecek mi sorusuyla ilgili öğrenim kredisi almış olan vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
Vatandaşlar tarafından KYK borçları son durum devamlı olarak merak ediliyor. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından yapılan açıklamaların öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerin lehine bir çalışma üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Maliye Bakanı ise konunun geneli ile ilgili olarak çalışmalarının devam ettiğini ifade etmişti.
KYK borçları faiz affı 2020 konusunda daha önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun gündemlerinde olduğunu ve değerlendirmesinin bütçe müzakerelerinden sonra yapılacağını belirtmişti. Aynı zamanda Erdoğan farklı bir tercihin de gündeme geleceğinden bahsetmişti. Kredi olayının kalkabileceğinden ya da yalnızca burs verme noktasına gidilebileceğinden söz etmişti. Konuyla ilgili çalışma ve değerlendirmeleri yapıp bu doğrultuda adımlar atılacağını aktarmıştı. Şimdi, vatandaşlar tarafından yapılan resmi açıklamalar ve alınan kararlar bekleniyor.
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