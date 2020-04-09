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KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 08:38 | Son Güncelleme

KYK borçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda KYK borçlarının silineceğine dair iddialar gündemi meşgul etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da borçların silineceğine dair sinyaller vermişti. Ancak torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi yer aldı.

KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi

'KYK borçları silinecek mi?' sorusu 30 Mart seçimi sürecinde uzun süre gündemi meşgul etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçları konusunda "Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır" demişti.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının silinmesi beklenirken 62 maddelik torba yasada 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi torba yasa taslağının içinde.

KYK BORÇLARINA ERTELEME VE İNDİRİM

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde düzenlenmiş:

"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2019'da Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda konuşmuştu. Erdoğan, KYK borçları için açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız" ifadelerini kullanmıştı.


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