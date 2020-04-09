KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi

'KYK borçları silinecek mi?' sorusu 30 Mart seçimi sürecinde uzun süre gündemi meşgul etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçları konusunda "Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır" demişti.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının silinmesi beklenirken 62 maddelik torba yasada 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi torba yasa taslağının içinde.

KYK BORÇLARINA ERTELEME VE İNDİRİM

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde düzenlenmiş:

"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."