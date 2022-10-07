KYK borçları siliniyor mu, ne zaman silinecek? KYK borç faizleri torba yasa teklifinde

KYK borçlarının silinip silinmeyeceği sorusu gündemde yer alıyor. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler konu hakkındaki açıklamaları yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Torba yasa teklifi ile ilgili açıklama yaptı ve KYK borç faizleri hakkında da bilgi verdi.

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Torba yasa teklifi ile ilgili olarak, “KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.” dedi. İşte konu hakkındaki açıklaması:

Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.

2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.



