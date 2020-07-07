KYK borçları siliniyor mu? Yeni gelişme gençleri heyecanlandırdı...

KYK veya Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak bilinen kuruluş, öğrencilere maddi destek imkanı sunuyor. Bazen geri ödemesiz bazen geri ödemeli nakdi yardım alan öğrenciler bulunuyor. Peki, geri ödemeli yardım alan öğrenciler için müjdeli bir haber var mı? Geri ödemeleri ertelenecek mi? KYK burslarıyla ilgili tüm detaylar burada...
Bu dönemin, eskide kalan dönemlerin ve büyük olasılıkla gelecekteki dönemdeki öğrencilerin mutlaka bir kez duyabileceği bir soru. Ayrıca her dönem de popülerliğini göstermeye devam edecek bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla alakalı 2019'un Aralık ayında bir açıklama yapmıştı. Geri ödemesiz bursların silinmesine yönelik herhangi bir karar çıkmadı ve çıkacak gibi de görünmüyor.
Yani, KYK borçları silinmiyor. Fakat mezun olanların her daim yapılandırma hakkı bulunuyor. Ayrıca yeni bir düzenleme getirilmesi kararlaştırıldığı söyleniyor. Yeni yasaya göre:
Erteleme ve indirim müjdesi verildi.
Ödenecek kredi tutarı, TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışlar göz önüne alınarak hesaplanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yukarıdaki esasa göre belirlenen tutar, yarıya kadar indirebilecek.
Cumhurbaşkanı mücbir sebep halinde ilgili dönemin endeksini uygulamadan erteleyebilecek.
KYK nakdi yardımları, her öğrencinin isteği doğrultusunda kuruma başvuru yapması halinde aldığı bir yardım çeşididir. Yardımlar burslu ve burssuz olarak veriliyor. Burslu öğrenciler çok dikkatli bir şekilde seçildiği için geri ödemesiz destek alan öğrencilerin sayısı bir hayli az oluyor. Tüm öğrenciler için bir ihtiyaç halini alan KYK bursu, rahat bir nefes almalarını sağlıyor. Nakdi yardım sayesinde birçok ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Geri ödemeler her ne kadar zorluk çıkarsa da çoğu öğrenci öğrenim dönemi boyunca KYK yardımını almadan ihtiyaçlarını zor karşılıyor.
Zor durumda ve ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edilerek veriliyor.
Ailesi ayrılmış olan öğrencilere verilebiliyor.
Ebeveynlerinden birini ya da hepsini kaybeden öğrencilere veriliyor.
Şehit ve gazi çocuklarına veriliyor.
Diğer bir yandan geri ödemeli kredi imkanı ise başvuran her öğrenciye çıkabiliyor. Belirlenen süre boyunca öğrenim kredisinden yararlanıyor. Öğrenim süreleri biten öğrenciler, süre bitiminden iki yıl sonra geri ödemeye başlıyorlar.
Yeni yapılan 50 liralık bir artışla 2020 yılından itibaren 550 lira olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bugüne kadar ne kadarlık yardım alındığını e-Devlet üzerinden Öğrenim / Katkı Kredisi Burs Sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz
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