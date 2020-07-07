KYK borçları siliniyor mu? Yeni gelişme gençleri heyecanlandırdı...

KYK veya Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak bilinen kuruluş, öğrencilere maddi destek imkanı sunuyor. Bazen geri ödemesiz bazen geri ödemeli nakdi yardım alan öğrenciler bulunuyor. Peki, geri ödemeli yardım alan öğrenciler için müjdeli bir haber var mı? Geri ödemeleri ertelenecek mi? KYK burslarıyla ilgili tüm detaylar burada...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Bu dönemin, eskide kalan dönemlerin ve büyük olasılıkla gelecekteki dönemdeki öğrencilerin mutlaka bir kez duyabileceği bir soru. Ayrıca her dönem de popülerliğini göstermeye devam edecek bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla alakalı 2019'un Aralık ayında bir açıklama yapmıştı. Geri ödemesiz bursların silinmesine yönelik herhangi bir karar çıkmadı ve çıkacak gibi de görünmüyor.

Yani, KYK borçları silinmiyor. Fakat mezun olanların her daim yapılandırma hakkı bulunuyor. Ayrıca yeni bir düzenleme getirilmesi kararlaştırıldığı söyleniyor. Yeni yasaya göre:

Erteleme ve indirim müjdesi verildi.

Ödenecek kredi tutarı, TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışlar göz önüne alınarak hesaplanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yukarıdaki esasa göre belirlenen tutar, yarıya kadar indirebilecek.

Cumhurbaşkanı mücbir sebep halinde ilgili dönemin endeksini uygulamadan erteleyebilecek.