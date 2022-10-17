KYK tarafından binlerce öğrenciye sağlanan kredilerin, son dönemlerde meydana gelen enflasyondan dolayı geri ödeme yükünün artmasıyla çalışmalar başlatıldı. KYK borcu faizlerinin silineceği ve borçluların yalnızca ana para kadar geri ödeme yapılacağı müjdesi verildi. Peki KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borcu faizlerinde son durum nedir? İşte merak edilenler...

KYK BORCU FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Maliye Bakanı Nureddin Nebati KYK faizleriyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız."

KYK borç faizleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildi.

KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

18 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.

Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar."

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde TBMM gündemini değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan YK kredi faizlerinin silinmesi, icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren (torba) teklifin görüşmelerine devam edileceğini, yetişmesi halinde Genel Kurul'da bu teklifin görüşmelerine de başlamayı planladıklarını duyurdu.

