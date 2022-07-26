KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borcunu faiziyle ödeyenlere para iade edilecek mi?

Kabine Toplantısı'nın ardından "KYK borçları silinecek mi?" sorusu gündeme geldi. Toplantıda KYK Borcu faizleri ile ilgili önemli bir karar alınmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sevindiren açıklamayı yapmıştı. Buna göre KYK kredi borcu geri ödemelerinin faiz uygulaması olmadan yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağı açıklanmıştı. KYK kredi faizleri ile ilgili kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulanması bekleniyor. Peki KYK faizleri ne zaman silinecek ve ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

KYK BORCU FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK borçları ile ilgili öğrenci ve mezunların yakından takip ettiği karar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı faizlerin silinmesi kararının, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

18 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar."

ÖDEYENLERE PARA İADESİ YAPILACAK MI?

Ayrıca edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 sene sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Yine borcunu ödeyenler için de geriye dönük işlem yapılmasının zor olduğu düşünülse de bu konuda da bazı seçenekler üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

Buna göre konuşulan seçenekler arasında borcunu ödeyenlere, hakkaniyetli bir durum olması açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi gibi bir seçenek de yer alıyor.

