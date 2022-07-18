KYK borcu faizleri silindi mi? KYK borcu faizi ödeyenler geri alabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Kabine Toplantısı'nda milyonları ilgilendiren 'KYK borcu faiz' kararı alındı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın açıklaması yoluyla duyurdu. KYK borcu faizleri silindi mi? KYK borcu faizi ödeyenler geri alabilecek mi? İşte detaylar...

KYK BORCU FAİZİ SİLİNDİ Mİ?

Milyonlarca genci ilgilendiren KYK borcu faiz meselesi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz önceki Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara." dedi. Bununla birlikte, KYK kredisinden yararlanmış olanlar yalnızca anaparayı ödeyecek.

KYK BORCU FAİZİ ÖDEYENLER GERİ ALABİLECEK Mİ?

KYK borcu faizinin silinmesi açıklamasının ardından, faizi ödeyenler tutarı geri alıp alamayacağını araştırmaya başladı. Konuyla alakalı açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak." ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

KYK kredi faizini de ödeyenlerin durumuyla alakalı net bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer alacak.

