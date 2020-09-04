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KYK borcu için erteleme olacak mı? KYK borcu affı gelecek mi? KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor.KYK borçlarının ertelenmesi ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için yetkililerden açıklama bekleyen vatandaşlara, MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un verdiği kanun teklifi haberi geldi. KYK borç faizleri için verilen kanun teklifi nasıl cevap alınacak bekleniyor.

KYK borcu için erteleme olacak mı? KYK borcu affı gelecek mi? KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi. Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesini bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, vatandaşların bir süredir beklediği KYK borçlarının faizlerine ilişkin kanun teklifi verdi. Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? İşte KYK fazileri için son dakika gelen açıklamalar...

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. KYK borç faizleri silinecek mi araştıran vatandaşlar, aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar dışında herhangi bir bilgiye ulaşamıyor. KYK affı 2020 gelecek mi merak edenler koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girdi. KYK borçlarıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversitelilerin ve mezunların heyecanla beklediği KYK düzenlemesiyle ilgili yeni bir kanun teklifi verdi. MHP Milletvekili Kılavuz haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşarak KYK borçlularına bilgi verdi. Peki, KYK borçları ertelenecek mi, af mı gelecek? KYK borçları silinecek mi? Son durum nedir?

KYK BORÇLARI SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın KYK hakkında yeni düzenlemeler yapılacağına dair açıklamalar yapılmıştı. Aylar önce yapılan bu açıklamalardan sonra herhangi bir yetkiliden açıklama gelmedi. Türkiye'de son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi de KYK borçları silinecek mi araştırması oldu. Koronavirüs salgını ardından KYK borçlarına af gelecek ya da KYK borçları silinecek söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Yetkili bir kişiden açıklama bekleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu borçluları, açıklama gelmediği için KYK borçlarına af gelecek mi merak ediyordu. MHP Mersin Milletvekili Kılavuz KYK borcu son durum nedir merak edenler için Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un KYK açıklaması

MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un Twitter'dan yaptığı açıklama; "Üniversite öğrenimi görürken öğrencilerimizin aldığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme döneminde, ana paranın üç katı kadar ekstra borca sebep olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdik." açıklamasını yaptığı görülürken, teklifin gerekçeleri ve maddeleri de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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