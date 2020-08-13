KYK borcu için erteleme olacak mı? KYK borcu için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlar sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenleyerek KYK borçlarının ertelenmesi ya da affına dair paylaşımlar yapmıştı. KYK borçlarının affı ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağını ve çalışmaların ne üzerine yapıldığını kestiremeyen vatandaşlar, KYK borçlarının unutulduğunu tekrar hatırlattı. Türkiye'de Kredi Ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alarak eğitim gören binlerce KYK borçlarının ertelenmesini bekliyor. Peki öğrenim kredisi borç erteleme ya da KYK borcu faiz affı çıkacak mı?
KYK borçluları ile alakalı olarak şu anda herhangi bir düzenleme hazırlığı henüz yapılmadı. 2020 yılına girmeden en son Aralık ayında KYK borçları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Aralık ayında yaptığı toplantıda KYK borçlarıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:
'Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.' demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı KYK borçları açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz açıklamasında bulunmuştu.
Bakan Albayrak, çalışmanın borçları erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermemişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'dan gelen en son açıklamaya göre KYK borçlarının erteleneceğine dair bilgi verilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduğıunu belirterek "Hazine ve belediye taşınmazları, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarının ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ile sosyal sigorta prim ödemelerinin belediyelerin 3 ay süreyle ertelenmesi söz konusu." dedi.
KYK borçlarının koronavirüs sürecinin başlaması ve işsizlik gibi nedenlerin artmasıyla ödenememesinden kaynaklı, KYK borcu olan vatandaşlar erteleme ya da öğrenim kredisi affı yapılmasını bekliyor. Koronavirüsten dolayı KYK borcu faiz affının yapılmasını isteyen vatandaşlar, normalleşme sürecinin birçok işlemde başladığını ama KYK borcunu erteleme ya da KYK borcunu silme sözlerinin unutulduğunu sosyal medyadan paylaştı. KYK borçlarının faiz affı ya da geriye dönüş koronavirüs pandemi sürecinden dolayı erteleme olmasını bekleyen vatandaşlar bir an önce Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin sonuçlanmasını bekliyor.
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