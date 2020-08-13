KYK borcu için erteleme olacak mı? KYK borcu için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlar sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenleyerek KYK borçlarının ertelenmesi ya da affına dair paylaşımlar yapmıştı. KYK borçlarının affı ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağını ve çalışmaların ne üzerine yapıldığını kestiremeyen vatandaşlar, KYK borçlarının unutulduğunu tekrar hatırlattı. Türkiye'de Kredi Ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alarak eğitim gören binlerce KYK borçlarının ertelenmesini bekliyor. Peki öğrenim kredisi borç erteleme ya da KYK borcu faiz affı çıkacak mı?

KYK BORÇLARI ERTELENECEK Mİ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

KYK borçluları ile alakalı olarak şu anda herhangi bir düzenleme hazırlığı henüz yapılmadı. 2020 yılına girmeden en son Aralık ayında KYK borçları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Aralık ayında yaptığı toplantıda KYK borçlarıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

'Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.' demişti.