KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu... 2020 KYK borcu affı faizler siliniyor! KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma hesaplama!

Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesin bekliyordu. Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, vatandaşların bir süredir beklediği KYK borçlarının faizlerine ilişkin kanun teklifi vermişti. Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırması gelecek mi? İşte KYK fazileri için son dakika gelen açıklamalar...

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları... Peki KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl olacak? KYK yapılandırma 2020 ödeme başvurusu araştırılmaya başlandı... İşte KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu...