KYK borcu yapılandırma başvuru tarihleri 2021: KYK borç yapılandırma başvuru tarihi uzatıldı mı, bitti mi? KYK yapılandırma nasıl yapılır, son durum!

KYK yapılandırma başvurusu son durum gündem oldu. 17 Kasım 2020 tarihinde başlayan ve 31 Ocak'ta biten olan KYK yapılandırma başvurusu için KYK yapılandırma uzatıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Önceki yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 verilmiş daha sonra bu süre bir ay daha uzatılmıştı. KYK yapılandırma başvuru süresi ile birlikte ilk taksit ödeme günleri de ertelenmişti. KYK yapılandırma yapamayan ve koronavirüsten dolayı zor günler geçiren vatandaşlar, tekrar yapılandırma başvuru süresinin uzatılmasını bekliyor. 31 Ocak'a kadar yapılan başvurularda borçlar 18 taksitte ödenebilecek. Peki KYK yapılandırma uzatılır mı, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırma hesaplama 2021 nasıl olacak? İşte KYK faizleri için son dakika gelen açıklamalar... KYK YAPILANDIRMA UZATILDI MI? 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona eren KYK yapılandırma başvuru tarihi, geçtiğimiz ay bir ay süreyle daha uzatılmıştı. KYK yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR? KYK yapılandırma başvurusu için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak başvuru alınabiliyor. Yapılandırma borçlar kategorisinden ilerleyerek yapılan yapılandırma başvurusunda borcun karşılığında peşin ya da taksitli ödeme seçenekleri bulunuyor. KYK borcu olan vatandaşların bu seçeneklerden birisini seçerek başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sonrasında İnteraktif Vergi Dairesi belirli bir süre içinde onay ve yapılandırma detaylarını paylaşıyor. Başvuru için yasal süre 31 Ocak 2021 tarihi itibari ile sona erdiği için, yeni bir açıklama gelene kadar başvurular yapılmayacak. KYK BURSU YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilk taksit ödemesi bir ay süreyle uzatıldı.

KYK BORCU YAPILANDIRMA HESAPLAMA 2021 Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte KYK borcu yapılandırması 17 Kasım tarihinde itibari ile resmen başladı. KYK yapılandırma hesaplama 2021 işlemi için borcu olan vatandaşların başvurusunun ardından hesaplama işlemi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek. KYK yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanacak? Borçların yapılandırılmasında 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Yapılanma da borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara ise 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim uygulanacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Taksitle ödemeyi seçen borçlular, daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak. KYK BURSU BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR MU? KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Borcu olan vatandaşlar KYK borcu silinecek mi merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINI DA YAPILANDIRMA YAPILIYOR MU? Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren 31 Ocak 2021 tarihine kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilk taksit ödemesi bir ay süreyle uzatıldı. KYK YAPILANDIRMADAN NASIL YARARLANILACAK? 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Yapılandırma başvuruları yıl sonuna kadar yapılarak, söz konusu başvuru yönetmelikte yer alıyorsa işlem uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler Şubat ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler ise 2021 Ocak ayında başlayacak. Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak.