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KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Üniversite hayatınızda en fazla "KYK" harflerini duymuşsunuzdur. Öğrenci yurdunda kalıyorsanız KYK; öğrenim kredisi alarak rahat etmek istiyorsanız yine KYK karşınıza çıkar. Öğrencilik sırasında her ay düzenli olarak gelen KYK kredileri okul bittiğinde kredi hakkını kullananlar için kabusa dönüşmeye başlar. Öğrencilerin eğitim hayatını bittirdikten 2 yıl sonra aldıkları krediyi ödemeleri gerekir.

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi, T.C. vatandaşı olan öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla yükseköğretim eğitimlerinin sonuna kadar verilen borç parayı ifade eder. Öğrenim kredisinin miktarında Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Endeksindeki artışlar baz alarak hesaplama yapılır. Resmi başvurunun yapılmasından sonra şartları uygun olan öğrencilere verilen öğrenim kredisi belirlenen sürenin ardından devlete geri ödenir. Üstelik öğrencilerin borcunun hesaplanması sırasında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınır. Öğrencilerden alınacak olan borç ödemesinin kurumca ödenen kredi miktarının 3 katını geçmemesine dikkat edilir.

Ülkemizde binlerce KYK borçlusu eğitim hayatını sonlandırmasına rağmen iş bulamadığı için ödeme zorluğu yaşamaktadır. KYK borcunu ödeyemeyenler ne yapacak? Kolaylık sağlanacak mı? İşte KYK borçlularını ilgilendiren detaylar...

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMELERİNİN KAPSAMI NEDİR?

Mezun olduktan sonra vatandaşları strese sokan öğrenim kredisine dair ödemelerin yapılabilmesi için kişilere belirli bir süre verilmektedir. Bu süre kişilerin eğitim hayatının sonra ermesinden sonraki 2 yıldır. 2 yılın ardından kişilerin takip eden ay başında KYK taksitlerini ödemeleri gereklidir.

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasından önce kredi taahhütnamesini imzalarlar. Bu taahhütnamede ödeme süresi, ödeme miktarının Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacağı belirtilir. Ödenmemesi durumunda borçların Vergi Dairesi Müdürlüklerine devri gerçekleşir. Devir işleminden sonra borçların ilgili banka üzerinden değil, vergi dairelerinden ödenmesi gerekir. Ödeme işleminin yapılmaması durumunda borçlu kişi adına icra işlemi başlatılır.

KREDİ BORÇ VE TAKSİTLERİ BİLGİLERİNE NEREDEN ULAŞILABİLİR?

Öğrenim kredisine dair hesaplanan tutar ve ödeme taksitlerine ulaşabilmek için alternatif seçenekler sunulmuştur. Buna göre kişilerin KYK'nın resmi web sitesinde bulunan "Öğrenim/Katkı Kredisi Borç Sorgulama" sayfasına girmesi yeterli olur. Online sorgulamanın yanında 444 0 472 numaralı GSB KİM'den ayrıntılı bilgiye erişim sağlanabilir.

KREDİ BORÇLARINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NEDİR?

Öğrenim kredisi borçlarının tamamının belirlenen 2 yıllık ödeme başlangıç süresinden önce ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi devreye sokulur. Erken ödeme indirimi Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden uygulanır. Anaparada herhangi bir indirim yapılması söz konusu olmaz.

Eğitim süresinin bitim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kredi borcunun ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %30 indirim yapılır. Borcun 2 yıl içinde ödenmesi halinde ise yine Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %20 indirim yapılır.

KREDİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?

Öğrenim kredisi borçlarının silinebilmesi için temel prensip olarak kişilerin çalışmaz durumunda olması gerekir. Yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporunda "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunuyorsa borçların silmesi mümkündür.

KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİR Mİ?

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin KYK'ya müracaat etmesi durumunda Yİ-ÜFE uygulanması koşuluyla birer yılık süreler ile borç ödemesi ertelenebilir. Belirlenen durumlar dışında kişilerin başka bir okulda öğrenci olması ya da işsiz kalması vb. hallerde borcun ertelenmesi, silinmesi ya da yeniden taksitlendirilmesi söz konusu değildir.

Duruma uygun olan KYK borçluları, ödemelerini ertelemek için borç başlangıç tarihinden 1 ay öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet aracılığıyla sunulan "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına girmelidir.

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