Türkiye’den Bulgaristan'a gönderilmişti! ‘Zehirli madde var’ diye geri gönderdiler… Antep fıstığında ‘ciddi’ tehlike!

Antep fıstığındaki ‘zehirli madde’ iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak dün (10 Aralık) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Bulgaristan'a giden kavrulmuş Antep fıstıkları ‘ciddi’ uyarısıyla tekrar gönderildiği duyuruldu.

"AFLATOKSİN B1 " TESPİT EDİLDİ

Habertürk’ün haberine göre; RASSF sitesinde yayımlanan 730668 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kavrulmuş Antep fıstıklarında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.

RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8,0 mg/kg - ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar kavrulmuş Antep fıstıklarında 25,6+/-7,7 mg/kg - ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 10,0 mg/kg - ppm olması gereken Aflatoksin toplamı miktarı ise 28,7+/-7,8 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

"ANTEP FISTIĞINDA BU YIL 1320 SEVKİYATTAN 15’İ GERİ DÖNDÜ"

Öte yandan Pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici ve ihracatçı birlikleriyle işbirliği içinde bir dizi çalışma yapıldığını anımsatarak, "Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bu yıl 1320 sevkiyattan 15’i geri dönmüştür. Oranı yüzde 1.13

Yurt dışından geri dönen ürünler analize tabi tutuluyor. Mevzuata uygun olmayan ürünlerin ülkemiz iç piyasasına girişine izin verilmiyor.

İhracatçı firma bir başka ülkeye ihraç edebiliyor, ülkemizde yem olarak veya enerji üretiminde kullanılabiliyor. Bunun dışındakiler imha ediliyor.

Gıda ve yemde hızlı alarm sistemi (rasff) bildirim sayısı 2023 yılında 2021 yılına göre yüzde 54 azaldı" açıklamasında bulunmuştu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır