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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama! 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.12.2020 17:57 | Son Güncelleme

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine dair meraklı bekleyiş sürüyor. Öğrencilere verilen burs ve kredi imkanıyla ilgili araştırmalar artarken başvuru yapan öğrenciler de sosyal medyada sonuçların açıklanması talebinde bulunuyor. Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Başvurular bittikten sonra KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama! 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arayan öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve velileri KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medyada da öğrenciler tarafından konuyla ilgili olarak çok sayıda paylaşım yapılıyor. Burs ya da kredi almak isteyen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşen başvuru süreci 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59'de sona erdi. Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından KYK burs sonuçları ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Peki, KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK burs sonucu beklenirken bir yandan da başvurulara dair yetkililerin yaptığı açıklamalar merak ediliyor. Daha önce başvuru tarihleri ile ilgili bir belirsizlik olmuş ve öğrenciler başvuruların ne zaman başlayacağını uzun süre araştırmıştı. Son olarak tamamlanan başvuru süreciyle beraber şimdi ise sonuçların açıklanmasına dair bir belirsizlik yaşanmaya başlandı. Başvuru süreci için verilen sürenin sona ermesiyle beraber KYK burs başvuru sonuçları hakkında açıklamanın en kısa süre içerisinde yapılması öngörülüyor. Ancak henüz KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak konusunda yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla sonuçların henüz ne zaman açıklanacağı bilinmiyor.

Açıklamanın çok kısa bir süre sonra yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene sonuçlar, başvuruların tamamlanmasından yaklaşık 25 gün sonra açıklanmıştı. Dolayısıyla kısa bir süre içerisinde sonuçların açıklanacağı düşünülüyor. Gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

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BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bunun yanı sıra burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor. Şimdi, öğrenciler tarafından yurt başvuruları da merak edilmeye başlandı. Farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, yurt başvurularını yapmak üzere araştırma içerisine girdi. Bakanlık, başvurular için tarihleri açıkladıktan sonra başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çok sayıda devlet üniversitesi güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle beraber yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı girip ilk kez bir yükseköğretim programına girme hakkı kazanmış olan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileriyle ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları normal şartlarda ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimini tamamlayamamış olan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtta barınma olanağı sunuluyor. Bu durumdaki öğrenciler de ara sınıf öğrencileriyle beraber başvuru işlemlerini yapıyorlar.

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ÖSYM tarafından ek kontenjan ile yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan öğrenciler, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim kurumlarına girmiş olan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ve yatak-dikey geçiş yapan öğrenciler başvuru işlemlerini Genel Müdürlük tarafından belirlenecek olan tarihler içerisinde e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Benzer şekilde değerlendirme sonuçları sorgulama işlemleri de e-devlet sisteminden yapılacak. Bunun yanı sıra KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak konusunda güncel ve resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak. Aynı zamanda bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamıyor. Sonuçların bu hafta açıklanıp açıklanmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sonuçların başvuruların sona ermesinden sonraki 1 ay içerisinde açıklanması ise öğrencilerin beklentileri arasında.

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