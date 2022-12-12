FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? KYK 2023 burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? KYK 2023 burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

12.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen KYK burs ve kredileri için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, KYK burs başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? KYK 2023 burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? KYK 2023 burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK 2023 burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Bu kapsamda KYK burs başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? KYK 2023 burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıl başvurular 10 Kasım'da son bulmuş, sonuçlar 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 30 Aralık'ta ilan edilmesi bekleniyor.

burs23

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

burs

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta yeni indirimler yolda mı?Akaryakıtta yeni indirimler yolda mı?
3600 ek göstergede kapsam genişliyor!3600 ek göstergede kapsam genişliyor!
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyorTapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor
Anahtar Kelimeler:
kyk burs açıklandı mı kyk burs basvuru sonuclari kyk burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak kyk sonuçları ne zaman açıklanır

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"

Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.