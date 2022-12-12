KYK 2023 burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Bu kapsamda KYK burs başvuru SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? KYK 2023 burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıl başvurular 10 Kasım'da son bulmuş, sonuçlar 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 30 Aralık'ta ilan edilmesi bekleniyor.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



