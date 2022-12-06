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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor!

06.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurular için verilen ek sürenin sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2022'de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine bin 700 TL, doktora öğrencilerine ise 2 bin 500 TL burs ücreti verilmişti. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor!

KYK burs sonuçları merak konusu oldu. Başvurular, yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak ve bu değerlendirmeler sonucunda bazı öğrencilere burs, diğerlerine ise ise kredi imkanı sağlanacak. Birçok kişi arama motorlarında "KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvurularında son durum!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da belli değil. Geçtiğimiz yıl sonuçlar, başvurular alındıktan bir ay sonra açıklanmıştı. Buna göre, KYK burs başvurularının aralık ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KYK burs/öğrenim kredisi Lisans öğrencileri için 850 lira, Yüksek Lisans öğrencileri için 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencileri için 2.550 lira olarak ödeniyor.

KYK BURS ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yıl sonunda bu rakamların yeniden güncelleneceği açıkladı.

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