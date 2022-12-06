KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor!

KYK burs sonuçları merak konusu oldu. Başvurular, yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak ve bu değerlendirmeler sonucunda bazı öğrencilere burs, diğerlerine ise ise kredi imkanı sağlanacak. Birçok kişi arama motorlarında "KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da belli değil. Geçtiğimiz yıl sonuçlar, başvurular alındıktan bir ay sonra açıklanmıştı. Buna göre, KYK burs başvurularının aralık ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KYK burs/öğrenim kredisi Lisans öğrencileri için 850 lira, Yüksek Lisans öğrencileri için 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencileri için 2.550 lira olarak ödeniyor.

KYK BURS ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yıl sonunda bu rakamların yeniden güncelleneceği açıkladı.

