KYK burs ve kredi başvuru sonuçları önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere başvurular geçtiğimiz kasım ayında alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından, KYK burs ve kredilerine zam yapıldığı duyuruldu. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK BURS/ÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB'ye (Gençlik ve Spor Bakanlığı) çevrildi. KYK burs başvurularının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların, bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. e-Devlet adresine TC Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak. e-Devlet adresine erişim sağlayabilmek için, 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama' adresine tıklayınız.

2022-2023 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye,

Yüksek lisans bursu 1700 TL'den 2500 TL'ye

Doktora bursu 2550 TL'den 3750 TL'ye yükseltildi.

