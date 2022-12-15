FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

15.12.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvuruları binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Öğrencilere, eğitim hayatı boyunca sağlanan KYK burs ve kredi miktarlarında artış yapıldı. KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere başvurular geçtiğimiz kasım ayında alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından, KYK burs ve kredilerine zam yapıldığı duyuruldu. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK BURS/ÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB'ye (Gençlik ve Spor Bakanlığı) çevrildi. KYK burs başvurularının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların, bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. e-Devlet adresine TC Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak. e-Devlet adresine erişim sağlayabilmek için, 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama' adresine tıklayınız.

2022-2023 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye,

Yüksek lisans bursu 1700 TL'den 2500 TL'ye

Doktora bursu 2550 TL'den 3750 TL'ye yükseltildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol kararı dikkat çekti! Fiyatlar yükselse bile...Petrol kararı dikkat çekti! Fiyatlar yükselse bile...
Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı? Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?
Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteğiBenzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği
Anahtar Kelimeler:
KYK burs sonuç

En Çok Okunan Haberler

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

Son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Fed yılın son faiz kararını açıkladı!

Fed yılın son faiz kararını açıkladı!

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazıydı... Fiyatı çok arttı

Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazıydı... Fiyatı çok arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.