KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? Bekleyiş devam ediyor!

Gözler KYK burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere burs başvuru süresi uzatılmıştı. Şimdi ise KYK tarafından gelecek son dakika açıklaması ile başvuru sonuçlarının belli olması bekleniyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru süresi 26 Kasım saat 23.59'da sona ermişti.

Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Önümüzdeki günlerde güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans bursu: 850 TL

KYK yüksek lisans bursu: 1700 TL

KYK doktora bursu: 2550 TL

KYK burs tutarlarının güncelleneceği açıklandı. Yeni burs tutarı belli olduğunda detaylara yer vereceğiz.

KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

