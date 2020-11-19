KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs sonucu sorgulama nasıl yapılır?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı konusunda araştırmalar devam ediyor. Çok sayıda üniversite öğrencisi tarafından KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Burs ya da kredi başvuru yapacak öğrenciler başvuruları 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber başvurularını tamamlamış öğrenciler tarafından KYK burs sonuçları ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Peki, KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK burs sonucu beklenirken bir yandan da başvurulara dair yetkililerin yaptığı açıklamalar merak ediliyor. Daha önce başvuru tarihleri ile ilgili bir belirsizlik olmuş ve öğrenciler başvuruların ne zaman başlayacağını uzun süre merak etmişti. Son olarak tamamlanan başvuru süreciyle beraber şimdi ise sonuçların açıklanmasına dair bir belirsizlik başladı. Başvuru süreci için verilen sürenin sona ermesinin ardından KYK burs başvuru sonuçları hakkında açıklamanın en kısa süre içerisinde yapılması öngörülüyor. Ancak henüz KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak konusunda yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene sonuçlar, başvuruların tamamlanmasından yaklaşık 25 gün sonra açıklanmıştı.