KYK burs başvuruları 26 Kasım'da sona erdi. Şimdi ise gözler, KYK burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu bilgilere bakıldığında sonuçların aralık ayının son haftasına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmıştı. Başvuru sonuçları da e-Devlet mobil veya internet sitesi üzerinden kontrol edilecek. Sorgulamalar, 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama' adresinden yapılacak.

e-Devlet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

