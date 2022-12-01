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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak?

01.12.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvurusu yapan öğrenciler bir süredir KYK burs başvuru sonuçlarını bekliyor. e-Devlet üzerinden alınan KYK burs başvurularının sonuçları merakla bekleniyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından bazı öğrencilere burs bazılarına ise kredi imkanı sunulacak. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak? İşte detaylar...

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak?

KYK burs başvuruları 26 Kasım'da sona erdi. Şimdi ise gözler, KYK burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak? İşte detaylar...

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu bilgilere bakıldığında sonuçların aralık ayının son haftasına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmıştı. Başvuru sonuçları da e-Devlet mobil veya internet sitesi üzerinden kontrol edilecek. Sorgulamalar, 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama' adresinden yapılacak.

e-Devlet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

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KYK burs başvuru

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