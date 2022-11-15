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KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI! KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

15.11.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvuruları son dakika açıklamasının ardından başladı. Üniversite öğrencileri heyecanla KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini bekliyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu müjdeli haberi Twitter hesabı üzerinden verdi. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI! KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl burs, kredi ve yurt başvuruları almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada başvuruların bugün başladığını ve 17 Kasım'a kadar devam edeceğini duyurdu. İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ‘Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.’ dedi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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