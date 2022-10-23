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KYK burs başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

23.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğrenci KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs başvuruları detaylarını yakından takip ediyor. KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Gözler KYK tarafından yapılacak olan son dakika açıklamasında... Peki KYK burs başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte merak edilenler...

KYK burs başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

KYK her sene binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle KYK burs başvurularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki KYK burs başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Başvurular geçtiğimiz sene 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

KYK burs başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek?

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs

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