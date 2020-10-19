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KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Öğrenciler tarafından KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili olarak araştırılmalar sürüyor. Devlet yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler KYK burs ve kredileri ile maddi destek sağlıyor. Bu yüzünde pandemi döneminde gecikme yaşanan konuyla ilgili KYK burs başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvurusu nereden yapılır?

KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı sorusuyla ilgili öğrencilerin yaptığı araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Devlet yurdu başvurusunda bulunan ve yurtta kalma hakkı kazanan öğrenciler yurtlar sayesinde üniversite dönemlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da başvurularla hak kazanan öğrencilere KYK bursu ve KYK kredisi veriliyor. Konuyla ilgili yetkililerden beklenen açıklama için de geri sayım başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru sürecini kaçırmamak ve başvurusunu bir an evvel yapmak isteyenler tarafından KYK burs başvuruları başladı mı sorusu merakla araştırılıyor. Öğrencilerin burs ya da kredi alma hakları başvuru sonrasındaki değerlendirmeyle belli oluyor. Bu nedenle gözler başvuru tarihiyle ilgili bilginin verileceği açıklamalara çevrildi. Bazı öğrenciler de burs konusunda öncelikli kabul ediliyor.

Öncelikli kabul edilen öğrenciler arasında da şehit çocukları, gazi çocuklar, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile % 40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayan öğrenciler yer alıyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları ne zaman 2020 sorusuna ek olarak başvuruların nasıl yapılacağı da öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. KYK yurt ve KYK burs başvurusu nasıl yapılır ile ilgili olarak henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmemiş olsa dahi önceki sistem üzerinden başvuruların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili beklentiler oluyor. Başvuru işlemleri e-devlet sistemi üstünden yapılıyor. Bu nedenle e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bir e-devlet şifresi edinmesi veya T.C. kimlik kartı, mobil imza, internet bankacılığı, e-imza gibi yöntemleri kullanarak sisteme giriş yapması gerekiyor.

Buna ilave olarak başvuru esnasında öğrencilerden eğitim, sosyal ve ekonomik durumla ilgili bilgiler isteniyor. Bunun yanı sıra bilgiler, kamu kurumlarından gelen veriler ile karşılaştırılıp teyit ediliyor. Burs ve kredi başvuruları için işlem yapıldığı sırada farklı başvuru sayfaları kullanılmıyor. İki başvuru da birlikte alınıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI EKRANI

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Burs almaya hak kazanamamış öğrenciler, geri ödemeli verilebilen KYK kredisine de ilgi gösteriyor. Bu yüzden öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak diye de araştırma yapılıyor. Geçen yıl başvurular üniversitelerin yüksek lisans, doktora, yatay geçiş ve dikey geçiş işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber başlamıştı. Bu sene yaşanan koronavirüs salgını ve etkilenen eğitim sistemi sebebiyle tarihler değişti.

Yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre; başvuruların YÖK’ün açıklayacağı akademik takvimden sonra başlayacağı belirtilmişti. Bu açıklamayla beraber ise gözler YÖK tarafından açıklanacak akademik takvime çevrilmişti. YÖK'ün takvimle ilgili açıklamayı ekim ayı içerisinde yapması bekleniyor. YÖK son açıklamasında üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim’den sonra başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini belirtmişti. Bu açıklama ile birlikte başvuruların ekim ayında başlayacağına dair öğrenciler beklenti içerisine girdi. Şimdi yapılacak resmi ve güncel açıklamalar bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular ekim ayında tamamlandığından dolayı ekim ayında başvurular ile alakalı açıklama yapılabileceği düşünülüyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bunun yanı sıra KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman sorusu da soruluyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve her sene ağustosta gerçekleşen başvurular pandemi gerekçesiyle bu yıl ertelendi. Başvuru tarihlerinin belirlenmesi noktasında YÖK’ün açıklayacağı takvimin önemli olduğu belirtilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; yurtlar ile alakalı başvuruya dair bütün bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği duyuruldu. Geçen yıl ise başvurular 19 Ağustos 2019'da başladı ve 26 Ağustos 2019'da sona erdi. Şimdi KYK yurt ve KYK burs başvuruları başladı mı sorularına cevap olabilecek açıklamalar öğrenciler tarafından bekleniyor.

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