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KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

15.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl binlerce öğrenciye sağlanan KYK bursunun başvuruları 15 Kasım itibarıyla başladı. Bunun ardından öğrenciler, KYK burs başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte KYK burs başvuru ekranı!

KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

KYK burs başvuruları kasım ayının ortalarına gelinmesiyle bir süredir öğrencilerin gündemindeydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular online üzerinden alınacak. Değerlendirmelerin sonucunda bazı öğrencilere burs, bazılarına ise kredi imkanı verilecek. Peki KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte KYK burs başvuru ekranı!

KYK BURS BAŞVURU EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvurularının başladığını, "2022/2023 Öğretim Yılı Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu 15.11.2022 başlamıştır." ifadeleriyle duyurdu.

KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

Öğrenciler e-Devlet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

İşte e-Devlet KYK burs başvuru ekranı: https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK burs başvuruları hakkında yaptığı açıklamada, ‘Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.’ ifadelerini kullandı.


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