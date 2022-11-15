KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

KYK burs başvuruları kasım ayının ortalarına gelinmesiyle bir süredir öğrencilerin gündemindeydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular online üzerinden alınacak. Değerlendirmelerin sonucunda bazı öğrencilere burs, bazılarına ise kredi imkanı verilecek. Peki KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte KYK burs başvuru ekranı!

KYK BURS BAŞVURU EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvurularının başladığını, "2022/2023 Öğretim Yılı Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu 15.11.2022 başlamıştır." ifadeleriyle duyurdu.

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Öğrenciler e-Devlet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

İşte e-Devlet KYK burs başvuru ekranı: https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK burs başvuruları hakkında yaptığı açıklamada, ‘Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.’ ifadelerini kullandı.



