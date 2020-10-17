KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı sorusuna öğrenciler tarafından cevap aranmaya devam ediliyor. Uzaktan eğitim süreci devam ederken koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler merak ediliyor. Devlet yurdu için başvuru yapan ve yurtta kalma hakkı kazanan öğrenciler bu şekilde üniversite dönemlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da yine başvurular sonucunda almaya hak kazanan öğrencilere KYK bursu ve KYK kredisi sağlanıyor. Konuyla ilgili öğrencilerin araştırmaları hızlanırken yetkililerden beklenen açıklama için de geri sayım başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar... KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? Başvuruları kaçırmamak ve bir an önce başvurusunu yapmak isteyen öğrenciler tarafından KYK burs başvuruları başladı mı sorusu merakla araştırılıyor. Öğrencileri burs veya kredi alıp almayacakları başvuru sonrasındaki değerlendirmeyle belli oluyor. Bu yüzden tüm gözler başvuru tarihine dair bilginin verileceği açıklamaya çevrildi. Ayrıca bazı öğrenciler burs alma konusunda öncelikli oluyor.

Bu öğrenciler içinde ise şehit çocukları, gazi çocuklar, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile % 40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayan öğrenciler bulunuyor. KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK burs başvuruları ne zaman 2020 sorusunun yanı sıra başvuruların nasıl yapılacağı da öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK yurt ve KYK burs başvurusu nasıl yapılır konusunda da henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmamış olsa da daha önceki sistem üzerinden başvuruların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili beklentiler bulunuyor. Bu doğrultuda başvuru işlemleri e-devlet sistemi üstünden yapılıyor. Dolayısıyla e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bir e-devlet şifresi edinmesi veya T.C. kimlik kartı, mobil imza, internet bankacılığı, e-imza gibi yöntemleri kullanıp sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra başvuru sırasında öğrencilerden eğitim, sosyal ve ekonomik durumla ilgili bilgiler isteniyor. Buna ek olarak bilgiler, kamu kurumlarından gelen veriler ile karşılaştırılarak teyit de ediliyor. Burs ve kredi başvuruları için işlemler yapılırken farklı başvuru sayfaları kullanılmıyor. İki başvuru da beraber alınıyor. KYK BURS BAŞVURULARI EKRANI KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI? Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, geri ödemeli olarak verilen KYK kredisine de oldukça ilgi gösteriyor. Bu nedenle öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak şeklinde de araştırma yapılıyor. Geçtiğimiz sene başvurular üniversitelerin yüksek lisans, doktora, yatay geçiş ve dikey geçiş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte başladı. Bu yıl dünya çapında yaşanan koronavirüs salgını ve etkilenen eğitim sistemi nedeniyle tarihlerde de değişiklik oldu. Yetkililerin son yaptığı açıklama doğrultusunda; başvuruların YÖK’ün açıklayacağı akademik takvimden sonra başlayacağı belirtilmişti. Bu açıklamayla beraber de tüm gözler YÖK tarafından açıklanacak akademik takvime çevrilmişti. YÖK takvimle ilgili açıklamayı ekim ayı içinde yapması bekleniyor. YÖK ise son açıklamasında üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim’den sonra başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini belirtmişti. Bu açıklamayla beraber başvuruların ekim ayında başlayacağına dair beklenti oluştu. Güncel olarak yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Geçtiğimiz sene başvurular ekim ayında tamamlandığı için ekim ayında başvurularla ilgili açıklama yapılabileceği düşünülüyor.