KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanır? e-Devlet başvuru ekranına yoğun ilgi

KYK burs ve kredi başvurusunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Üniversite öğrencileri heyecanla KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini bekliyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada KYK burs ve kredi başvurularının 15 Kasım'da başladığını açıkladı. Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ‘Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.’ dedi.

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ



KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

