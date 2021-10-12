KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu ay başlayacak olan başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılı KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili gelişmeler öğrenciler tarafından merak ediliyor. GSB tarafından yapılacak açıklama ile birlikte KYK burs başvurusu e devlet üzerinden başlayacak. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında burs kredi başvurularının başlaması beklenmekte. Ekim ayının ortasında ise KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili sorgulamalar çoğaldı.

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmakta. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile beraber PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmekte. Başvuru esnasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor.

KYK burs başvurusu önceki yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar sürmüştü. Bu bilgilere göre, KYK burs başvurularının 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülmekte. Konuyla ilgili detaylar gelince sayfamızda yer vereceğiz.



