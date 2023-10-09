KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023? KYK burs başvurusu ne zaman, kredi/burs ücretleri ne kadar? İşte başvuru tarihi

KYK burs başvuru tarihi merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci burs kazanabilmek için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurt haricinde burs ve kredi vermesi üniversite öğrencilerine büyük nefes aldırıyor. Gözler gelecek açıklamaya çevrilmişken bir yandan da KYK burs ve kredi ücretleri de merak edildi. İşte KYK burs başvurusu tarihi ve burs kredi ücretlerine dair detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuyla alakalı resmi açıklama bekleniyor.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

