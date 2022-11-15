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KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu ne zaman son? Bakan Kasapoğlu duyurdu!

15.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuruları 15 Kasım sabah saatleri itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK burs başvurularının nereden yapılacağını ve ne zaman sona ereceğini duyurdu. KYK burs başvuruları için kısa bir süre bulunuyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu ne zaman son? İşte ayrıntılar...

KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu ne zaman son? Bakan Kasapoğlu duyurdu!

KYK burs başvuruları, kasım ayının gelmesiyle bir süredir öğrencilerin gündemindeydi. 15 Kasım itibarıyla başlayan KYK burs başvurularının ne zaman sona ereceği de araştırılmaya başlandı. Bakan Kasapoğlu, merak edilen detayları duyurdu. Peki KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu ne zaman son? İşte ayrıntılar...

KYK BUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

15 Kasım sabah saatleri itibarıyla başlayan KYK burs başvuruları 17 Kasım saat 23.59'da bitecek. Öğrenciler 17 Kasım saat 23.59'a kadar KYK burs başvurusunda bulunabilecek.

KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu ne zaman son? Bakan Kasapoğlu duyurdu!

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvurusu e-Devlet internet adresi ya da mobil uygulamadan yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda bazı öğrenciler burs, bazı öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabilecek.

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu ne zaman son? Bakan Kasapoğlu duyurdu!

BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU!

KYK burs başvurularının başladığını sosyal medya hesabı üzerinden aktaran Bakan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.’" ifadelerini kullandı.

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e-devlet KYK burs başvuru mehmet kasapoğlu

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