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KYK BURS BAŞVURUSU ne zaman bitiyor? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler GSB'de!

18.10.2023 00:02 | Son Güncelleme:
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KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) ile üniversite öğrencilerine yurt, burs ve geri ödemeli kredi imkanları sunuluyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklaması için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevrilmiş durumda. Bu yıl KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURUSU ne zaman bitiyor? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler GSB'de!

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. 12 Ekim tarihinde başlayan başvuruların ardından gözler KYK burs sonuçları için GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite öğrencileri ve bu yıl üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi son başvuru tarihi ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. KYK burs ve kredi miktarları her yıl değişiyor. İşte KYK bursu başvuru sonuçlarına dair detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

12 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim tarihinde sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.

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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla beraber değerlendirme sürecine girecek. 12 farklı kuruma gönderilecek olan başvuruların, öğrencilerin verdiği bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buradan elde edilen bilgilere göre burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri belirleyecek.

19 Ekim Perşembe günü başvuruların sona ermesinin hemen ardından değerlendirme sürecinin başlaması bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl baz alındığında KYK burs sonuçlarının Kasım ayının son günlerinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

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KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL

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